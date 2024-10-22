Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công ty Tài chính Lotte Việt Nam Chi nhánh văn phòng tại Nha Trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Công ty Tài chính Lotte Việt Nam Chi nhánh văn phòng tại Nha Trang
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Tầng 7, tòa nhà điện lực Nha Trang, 11 Lý Thánh Tôn, P. Vạn Thạnh, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
- Tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu vay vốn
- Tư vấn các gói Sản phẩm vay và hoàn tất hồ sơ cho khách hàng,
- Chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng sau giải ngân.
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: tốt nghiệp tối thiểu 12/12,
- Chịu khó, có khả năng giao tiếp, có trách nhiệm công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các Cty tài chính khác: FE, SHB, MC, TP...
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ.
- Ứng viên đang đi làm vẫn có thể ứng tuyển vị trị cộng tác viên (kế toán, nhân viên, bảo hiểm, tài chính ngân hàng....
Tại Công ty Tài chính Lotte Việt Nam Chi nhánh văn phòng tại Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ký HĐLĐ (đã vượt qua thời gian thử việc) và hưởng đầy đủ chế độ BHXH + BHYT theo luật lao động.
- Mức thu nhập bình quân: từ 10-30 triệu ( Lương cơ bản 5 Triệu + Thưởng năng suất + Thưởng doanh số )
Có nhiều chương trình thưởng hấp dẫn theo từng tháng
- Được làm hồ sơ online, làm toàn quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính Lotte Việt Nam Chi nhánh văn phòng tại Nha Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
