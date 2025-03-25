Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Boulevard, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành thạo chủ động trong việc bán hàng & tư vấn cho các nhóm khách hàng tiếp cận ở các địa điểm bán lẻ được phân công theo yêu cầu của ngân hàng về các sản phẩm (thẻ tín dụng,…)

Tuân thủ quy trình bán hàng và dịch vụ đã được đề ra để tiếp cận khách hàng tiềm năng, hiểu rõ nhu cầu và bán các sản phẩm phù hợp mà ngân hàng cung cấp.

Tiếp tục tìm hiểu và duy trì kiến thức về sản phẩm và dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Thu thập thông tin khi cần thiết về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân & đạt được mục tiêu đã được đề ra.

Đảm bảo tuân thủ các Quy định, quy trình, chính sách áp dụng đối với nhân viên bán hàng của ngân hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm & khả năng bán hàng tốt, nhạy bén với các cơ hội và kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.

Năng động, nhiệt huyết và đam mê tìm kiếm khách hàng mới trong các sự kiện Roadshow.

Ưu tiên ứng viên có từ 0-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng tài chính và chăm sóc khách hàng.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và đàm phán hiệu quả.

Sử dụng thành thạo máy tính và công nghệ.

Tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá lương hàng năm; Thưởng hiệu suất.

Chính sách bảo hiểm y tế; Chương trình kiểm tra sức khỏe hàng năm.

Chính sách cho vay nhà ở cho nhân viên (Thế chấp); Chính sách công tác (Giải thưởng thâm niên); Nghỉ phép có lương hàng năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin