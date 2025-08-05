Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Shophouse H1
- 1, H1
- 3 Libera( Vegacity cũ), đường Phạm Văn Đồng, Phía Bắc, Nha Trang, TP Nha Trang, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua bán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Trung thực, nhiệt tình, năng động
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, Lương cứng 4- 10tr, thưởng nóng, hoa hồng cực cao, vài trăm triệu/ giao dịch
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kinh doanh bất động sản.
Công ty chạy 100% marketing chỉ việc chăm và chốt khách
Cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
