Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Shophouse H1

- 1, H1

- 3 Libera( Vegacity cũ), đường Phạm Văn Đồng, Phía Bắc, Nha Trang, TP Nha Trang, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua bán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Trung thực, nhiệt tình, năng động

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, Lương cứng 4- 10tr, thưởng nóng, hoa hồng cực cao, vài trăm triệu/ giao dịch
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kinh doanh bất động sản.
Công ty chạy 100% marketing chỉ việc chăm và chốt khách
Cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, R3 – L2, SO 12- 15, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

