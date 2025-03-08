Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Bắc Ninh - Thái Nguyên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng

Lập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các hạng mục công trình theo hợp đồng và thực tế thi công.

Bóc tách khối lượng, lập bảng khối lượng thanh toán hàng tháng với chủ đầu tư và nhà thầu phụ.

Kiểm tra, đối chiếu khối lượng thi công thực tế với bản vẽ, hợp đồng, nghiệm thu.

Phối hợp với bộ phận thi công để xác nhận khối lượng công việc hoàn thành, làm hồ sơ nghiệm thu công trình.

Kiểm tra và lập hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công.

Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

Hỗ trợ triển khai bản vẽ thi công (shop drawings) nếu có khả năng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Công trình hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Thành thạo AutoCAD, Excel, Dự toán G8, phần mềm thanh quyết toán và các phần mềm chuyên ngành.

Am hiểu định mức, đơn giá xây dựng, quy trình thanh quyết toán công trình.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng chính xác.

Biết triển khai shop drawings là một lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 13 - 18 triệu

Chế độ khen thưởng theo quy định công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ

