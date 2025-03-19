Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính Shinhan Finance làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 42 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa., Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

• Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn.

• Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho Vay Tín Chấp và Thẻ Tín Dụng của Shinhan Bank.

• Trực tiếp thiết lập cuộc hẹn với khách hàng nhằm tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình và quy định của Ngân hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Teamleader.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Siêng năng chăm chỉ có tinh thần cầu tiến.

• Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

• Chuyên nghiệp trong văn hóa trang phục và văn hóa giao tiếp.

• Các ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm tại các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm là một lợi thế.

Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực nhận = Lương cơ bản 5.000.000 + Lương kinh doanh + Thưởng.

- Lương cơ bản: cố định theo ngày công làm việc, không phụ thuộc vào Doanh số.

- Kèm theo nhiều khoản thưởng theo chương trình thi đua…

- Thời gian xét duyệt tăng lương: 4-6 tháng/ lần.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

- Được đóng bảo hiểm, được hưởng mọi chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin