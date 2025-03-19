Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính Shinhan Finance làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính Shinhan Finance làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu

Công Ty Tài Chính Shinhan Finance
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 42 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa., Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

• Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay vốn.
• Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho Vay Tín Chấp và Thẻ Tín Dụng của Shinhan Bank.
• Trực tiếp thiết lập cuộc hẹn với khách hàng nhằm tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình và quy định của Ngân hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Teamleader.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Siêng năng chăm chỉ có tinh thần cầu tiến.
• Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Chuyên nghiệp trong văn hóa trang phục và văn hóa giao tiếp.
• Các ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm tại các Ngân hàng, Công ty Tài chính, Bảo hiểm là một lợi thế.

Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực nhận = Lương cơ bản 5.000.000 + Lương kinh doanh + Thưởng.
- Lương cơ bản: cố định theo ngày công làm việc, không phụ thuộc vào Doanh số.
- Kèm theo nhiều khoản thưởng theo chương trình thi đua…
- Thời gian xét duyệt tăng lương: 4-6 tháng/ lần.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
- Được đóng bảo hiểm, được hưởng mọi chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Công Ty Tài Chính Shinhan Finance

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Nhà, 42 Đ. Lê Thành Phương, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

