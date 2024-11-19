Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Synergy Power làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Tìm kiếm thông tin về giá cả của các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài những sản phẩm kinh doanh của công ty.

- Đàm phán, thương thảo với các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá và các điều kiện hợp đồng phù hợp với chính sách của công ty.

- Soạn thảo hợp đồng căn cứ theo thỏa thuận với nhà cung cấp.

- Tập hợp yêu cầu của nhân viên bán hàng, lập đơn hàng gửi các nhà cung cấp.

- Theo dõi, giám sát tiến độ thanh toán, giao hàng theo hợp đồng. Đảm bảo việc nhập khẩu hàng hóa kịp thời, đúng kế hoạch, yêu cầu của công ty.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về chính sách XNK.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam/Nữ: Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Thương mại hoặc các trường Đại học khối Kinh tế có chuyên ngành xuất nhập khẩu.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu cho các công ty thương mại (khai hải quan, theo dõi thuế, soạn thảo hợp đồng ngoại, thanh toán LC, TT, v.v...).

- Tiếng Anh sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Tinh thần làm việc tích cực, có trách nhiệm, nhiệt huyết, yêu nghề, nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt trong việc khai thác, tìm kiếm thông tin trên internet, xử lý thông tin nguồn hàng, kỹ năng đàm phán, thương thảo hợp đồng.

Tại Công ty Cổ phần Synergy Power Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ (theo năng lực)

- Thưởng: Tháng 13, doanh thu, hiệu quả công việc và các ngày Lễ, Tết.

- 12 ngày nghỉ phép có lương.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT.

- Được hưởng phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Các chính sách & chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy định của công ty: Tham quan du lịch hàng năm, sinh nhật, ngày 8/3, 20/10 cho CBNV nữ và ngày Đàn ông (11/11) cho CBNV nam.

- Được hỗ trợ đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp với nhiều dịch vụ đa dạng, và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Synergy Power

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin