Tuyển QA/QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Long An: Lô k1 - K2 - K3, đường số 10, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển và thực thi các quy trình QA/QC.

Làm việc với các đơn vị để đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, HACCP.

Kiểm soát nhiệt độ kho lạnh đúng các tiêu chuẩn.

Kiểm soát, chặt chẽ nhiệt độ hàng hóa, kiểm tra ngoại quan hàng hóa đúng quy trình và kiểm tra chất lượng hàng hóa khi cần.

Kiểm soát việc thống kê số lượng hàng hóa.

Đánh giá thường xuyên và đề xuất hướng xử lý khi kho không đạt yêu cầu các tiêu chuẩn.

Phối hợp với bộ phận kho vận, kinh doanh, kế toán..để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất và khai thác hiệu suất kho cao nhất.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa

Kiểm tra thông tin kế hoạch nhập/ xuất đối chiếu với hàng nhập/ xuất thực tế

Kiểm tra nhiệt độ hàng hóa

Gửi hình ảnh, số liệu cập nhật tiến độ nhập/ xuất hàng hằng ngày

Tổng hợp thông tin nhập/ xuất hàng vào biểu mẫu của QC

Lưu báo cáo theo ngày và theo khách hàng (Lưu hình ảnh nhập/ xuất hàng theo từng xe)

Theo dõi nhiệt độ kho và sản phẩm lưu trữ trong kho

Kiểm tra nhiệt độ kho hàng ngày (2h/ lần ghi vào biểu mẫu dán tại cửa kho)

Kiểm tra sản phẩm lưu trữ trong kho định kỳ (Sau 2 -3 ngày lưu kho từ lúc nhập hàng)

Theo dõi số lượng vật tư sử dụng

Sử dụng và theo dõi vật tư hỗ trợ công việc

Yêu cầu mua vật tư

Kiểm tra vệ sinh hàng ngày

Giám sát vệ sinh trong khuôn viên kho

Nhắc nhở nhân viên tuân thủ yêu cầu vệ sinh khu vực làm việc

Hỗ trợ điều phối công việc kho

Giám sát bốc xếp chất hàng lên pallet.

Hỗ trợ đếm số lượng thùng trên pallet, dán tem hàng hóa.

Kiểm tra vị trí pallet trong kho.

Báo cáo định kỳ với cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản lý chất lượng hoặc tương đương

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, am hiểu quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO

Giao tiếp tốt

Khả năng quản lý thời gian, quản lý nhóm

Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương định kỳ; tháng lương 13

- Được tham gia các chương trình đào tạo

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

- Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, team building trong và ngoài nước

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....

- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

