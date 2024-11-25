Tuyển QA/QC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN
- Long An: Lô k1
- K2
- K3, đường số 10, cụm công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và phát triển và thực thi các quy trình QA/QC.
Làm việc với các đơn vị để đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, HACCP.
Kiểm soát nhiệt độ kho lạnh đúng các tiêu chuẩn.
Kiểm soát, chặt chẽ nhiệt độ hàng hóa, kiểm tra ngoại quan hàng hóa đúng quy trình và kiểm tra chất lượng hàng hóa khi cần.
Kiểm soát việc thống kê số lượng hàng hóa.
Đánh giá thường xuyên và đề xuất hướng xử lý khi kho không đạt yêu cầu các tiêu chuẩn.
Phối hợp với bộ phận kho vận, kinh doanh, kế toán..để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất và khai thác hiệu suất kho cao nhất.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa
Kiểm tra thông tin kế hoạch nhập/ xuất đối chiếu với hàng nhập/ xuất thực tế
Kiểm tra nhiệt độ hàng hóa
Gửi hình ảnh, số liệu cập nhật tiến độ nhập/ xuất hàng hằng ngày
Tổng hợp thông tin nhập/ xuất hàng vào biểu mẫu của QC
Lưu báo cáo theo ngày và theo khách hàng (Lưu hình ảnh nhập/ xuất hàng theo từng xe)
Theo dõi nhiệt độ kho và sản phẩm lưu trữ trong kho
Kiểm tra nhiệt độ kho hàng ngày (2h/ lần ghi vào biểu mẫu dán tại cửa kho)
Kiểm tra sản phẩm lưu trữ trong kho định kỳ (Sau 2 -3 ngày lưu kho từ lúc nhập hàng)
Theo dõi số lượng vật tư sử dụng
Sử dụng và theo dõi vật tư hỗ trợ công việc
Yêu cầu mua vật tư
Kiểm tra vệ sinh hàng ngày
Giám sát vệ sinh trong khuôn viên kho
Nhắc nhở nhân viên tuân thủ yêu cầu vệ sinh khu vực làm việc
Hỗ trợ điều phối công việc kho
Giám sát bốc xếp chất hàng lên pallet.
Hỗ trợ đếm số lượng thùng trên pallet, dán tem hàng hóa.
Kiểm tra vị trí pallet trong kho.
Báo cáo định kỳ với cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, am hiểu quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO
Giao tiếp tốt
Khả năng quản lý thời gian, quản lý nhóm
Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các chương trình đào tạo
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, team building trong và ngoài nước
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....
- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
