Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6E Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ.
Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) đối với hàng nhập khẩu..
Quản lý các khoản thu/chi, các chứng từ liên quan đến thu-chi.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, quản lý quỹ tiền mặt.
Bổ sung tờ khai hàng nhập khẩu cho ngân hàng, làm công văn giải trình hàng thiếu hàng thừa, gia hạn hồ sơ nếu hàng hóa chưa về đủ so với cam kết 180 ngày sau khi thanh toán.
Nhập chứng từ hóa đơn dịch vụ nhập khẩu, hành chính
Theo dõi thanh toán thẻ xăng xe (nộp thẻ, in hóa đơn)
Các công việc khác được điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp, phó phòng, giám sát về mua bán, quản lý đơn hàng, lĩnh vực cung cấp hàng hóa cho các dự án khách sạn, nhà hàng 3-5 sao
- Có trách nhiệm và cầu toàn trong công việc.
- Có khả năng lãnh đạo, tầm nhìn tốt.
- Cụ thể hơn sẽ trao đổi trong phỏng vấn.

Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

-Được nghỉ 2 buổi chiều thứ 7 cách tuần trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 6E Trường Sa P17 Q Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

