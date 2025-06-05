Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
- Hồ Chí Minh: 6E Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ.
Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) đối với hàng nhập khẩu..
Quản lý các khoản thu/chi, các chứng từ liên quan đến thu-chi.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, quản lý quỹ tiền mặt.
Bổ sung tờ khai hàng nhập khẩu cho ngân hàng, làm công văn giải trình hàng thiếu hàng thừa, gia hạn hồ sơ nếu hàng hóa chưa về đủ so với cam kết 180 ngày sau khi thanh toán.
Nhập chứng từ hóa đơn dịch vụ nhập khẩu, hành chính
Theo dõi thanh toán thẻ xăng xe (nộp thẻ, in hóa đơn)
Các công việc khác được điều động của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp, phó phòng, giám sát về mua bán, quản lý đơn hàng, lĩnh vực cung cấp hàng hóa cho các dự án khách sạn, nhà hàng 3-5 sao
- Có trách nhiệm và cầu toàn trong công việc.
- Có khả năng lãnh đạo, tầm nhìn tốt.
- Cụ thể hơn sẽ trao đổi trong phỏng vấn.
Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì
