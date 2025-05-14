Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THIÊN THANH làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 228 Lương Thế Vinh, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy phù hợp với từng cấp độ học sinh.

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và tương tác của học sinh.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh, đưa ra phản hồi và hỗ trợ kịp thời.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để thu hút sự chú ý của học sinh.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hợp tác với các giáo viên khác và phụ huynh để đảm bảo sự thành công của học sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác theo yêu cầu của tung tâm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL,...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh là một lợi thế (Không yêu cầu kinh nghiệm).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng tạo ra môi trường học tập tích cực và thân thiện.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và yêu nghề giáo.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10 - 15 Triệu và các khoản phụ cấp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding của trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THIÊN THANH

