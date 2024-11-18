Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Sales Điện/Điện tử/Viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Từ 25 Triệu

• Quản Lý, Đào tạo Nhân viên kinh doanh
• Giám sát toàn bộ quá trình bán hàng trên các kênh Online Offline
• Chịu trách nhiệm vể Doanh số với cấp trên
• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý
• Địa điểm làm việc: Trụ sở Chính Quận Bình Thạnh
• Làm việc từ 8h - 17h (giờ hành chính).

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ độ tuổi từ 25-35 tuổi
• Bằng cấp tốt nghiệp Đại Học trở lên
• Có ít nhất 2 năm Kinh nghiệm quản lý bán hàng kênh Thiết bị điện tử/ Khóa điên tử
• Có kinh nghiệm bán hàng Online, Hệ thống chuỗi showroom là một lợi thế
• Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mức thu nhập Cao với mức Cam kết doanh số từ 15-25 triệu
• Thường % Doanh số thêm nếu vượt chỉ tiêu
• Ngoại Hình ưa nhìn, có khả năng diễn thuyết và độc lập triển khai công việc
• Chăm chỉ, chịu khó, chi tiết
• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

