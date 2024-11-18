Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Từ 25 Triệu

• Quản Lý, Đào tạo Nhân viên kinh doanh

• Giám sát toàn bộ quá trình bán hàng trên các kênh Online Offline

• Chịu trách nhiệm vể Doanh số với cấp trên

• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý

• Địa điểm làm việc: Trụ sở Chính Quận Bình Thạnh

• Làm việc từ 8h - 17h (giờ hành chính).

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ độ tuổi từ 25-35 tuổi

• Bằng cấp tốt nghiệp Đại Học trở lên

• Có ít nhất 2 năm Kinh nghiệm quản lý bán hàng kênh Thiết bị điện tử/ Khóa điên tử

• Có kinh nghiệm bán hàng Online, Hệ thống chuỗi showroom là một lợi thế

• Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mức thu nhập Cao với mức Cam kết doanh số từ 15-25 triệu

• Thường % Doanh số thêm nếu vượt chỉ tiêu

• Ngoại Hình ưa nhìn, có khả năng diễn thuyết và độc lập triển khai công việc

• Chăm chỉ, chịu khó, chi tiết

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH/BHTN Tăng ca, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP

