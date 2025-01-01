Tất cả địa điểm
Công việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông

-

Có 161 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thảo Dược Nature Herb
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thảo Dược Nature Herb
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Tuyển Trưởng Phòng Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales viễn thông đang tăng mạnh, với mức lương từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Việc làm này yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và hiểu biết về sản phẩm viễn thông. Để thành công, ứng viên cần chuẩn bị kiến thức về công nghệ viễn thông và khả năng làm việc độc lập.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh viễn thông

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales viễn thông đang trên đà gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo báo cáo từ Navigos Search, ngành viễn thông hiện có tỷ lệ tuyển dụng nhân sự giàu kinh nghiệm chiếm đến 77,3%. Sự gia tăng đầu tư từ các dự án nước ngoài và nhu cầu mở rộng dịch vụ số hóa của các doanh nghiệp trong nước đã tạo nên môi trường hấp dẫn cho người tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực này.

Nhân viên kinh doanh viễn thông chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển khách hàng và cung cấp các giải pháp viễn thông như điện thoại di động, internet, truyền hình hay các gói kết nối khác. Công việc đòi hỏi khả năng tư vấn, xây dựng mối quan hệ khách hàng và nắm bắt xu hướng công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

Triển vọng nghề nghiệp của Sales viễn thông rất rộng mở. Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM, từ năm 2020 đến 2025, dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động ngành này đạt khoảng 16.000 người mỗi năm và đang có xu hướng tăng. Điều này minh chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực viễn thông trong tương lai gần.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, cơ hội phát triển trong lĩnh vực việc làm Sales viễn thông vẫn sẽ tăng trong những năm tới
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, cơ hội phát triển trong lĩnh vực việc làm Sales viễn thông vẫn sẽ tăng trong những năm tới

2. Mức lương trung bình của việc làm Sales viễn thông

Thu nhập từ việc làm Sales viễn thông thường khá hấp dẫn, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc. Mức lương trung bình dao động từ 8.000.000 VNĐ/tháng đến hơn 35.000.000 VNĐ/tháng, mang đến nhiều cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập. Dưới đây, Job3s sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức lương từng vị trí trong lĩnh vực này:

Việc làm Sales viễn thông

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

25.000.000 - 35.000.000

Mức thu nhập này không chỉ phản ánh năng lực làm việc mà còn phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, khu vực tuyển dụng và chiến lược kinh doanh của từng công ty. Với tiềm năng thị trường lớn, việc làm Sales viễn thông mang đến cơ hội tốt cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành này.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh mảng viễn thông

Nhân viên kinh doanh trong việc làm viễn thông đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường và thúc đẩy doanh số cho doanh nghiệp. Họ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc tìm kiếm, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của vị trí nhân viên kinh doanh viễn thông:

Tìm kiếm và khai thác khách hàng quan tâm đến viễn thông:

  • Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội, sự kiện ngành hoặc mối quan hệ cá nhân.

  • Tiếp cận doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan sử dụng dịch vụ viễn thông, chuyển đổi số.

  • Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng để tập trung vào đối tượng có nhu cầu cao nhất.

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ/sản phẩm viễn thông:

  • Lắng nghe và phân tích nhu cầu của khách hàng, đề xuất các giải pháp viễn thông phù hợp như internet, điện thoại di động hoặc gói tích hợp.

  • Thực hiện các buổi trình bày, demo sản phẩm và giới thiệu chương trình ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Đàm phán và ký kết hợp đồng:

  • Thương lượng điều khoản hợp đồng, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng.

  • Đảm bảo hợp đồng rõ ràng, chính xác và theo sát tiến độ triển khai dịch vụ để đạt chất lượng cao.

Chăm sóc khách hàng:

  • Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại và cập nhật thông tin ưu đãi giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

  • Theo dõi phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng mức độ hài lòng.

Khả năng đàm phán và thuyết phục là một trong những kỹ năng quan trọng đối với vị trí Sales viễn thông
Khả năng đàm phán và thuyết phục là một trong những kỹ năng quan trọng đối với vị trí Sales viễn thông

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên kinh doanh viễn thông

Để thành công trong lĩnh vực Sales viễn thông, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về trình độ, kỹ năng và tố chất cá nhân. Những yêu cầu này không chỉ giúp ứng viên hòa nhập nhanh chóng với công việc mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc Viễn thông. Ứng viên có nền tảng kiến thức về công nghệ và kinh doanh sẽ có lợi thế khi tư vấn và thuyết phục khách hàng.

  • Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng sẽ được ưu tiên. Kinh nghiệm giúp ứng viên hiểu rõ quy trình công việc từ tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng đến chăm sóc khách hàng sau bán.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Tự tin, có khả năng giao tiếp tốt, biết cách thuyết phục và đàm phán hiệu quả. Các ứng viên cần có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

  • Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ viễn thông: Am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông như internet băng thông rộng, mạng di động, truyền hình số và các giải pháp tích hợp công nghệ. Kiến thức về xu hướng công nghệ mới trong viễn thông như mạng 5G, IoT (Internet vạn vật) và điện toán đám mây sẽ là một lợi thế.

  • Khả năng phân tích và dự đoán nhu cầu: Có khả năng phân tích thị trường, khách hàng và dự đoán xu hướng nhu cầu. Điều này giúp ứng viên đề xuất giải pháp kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tùy vào đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà yêu cầu đối với vị trí này sẽ có sự thay đổi
Tùy vào đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà yêu cầu đối với vị trí này sẽ có sự thay đổi

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales viễn thông nhiều nhất

Lĩnh vực Sales viễn thông hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Những thành phố lớn và các trung tâm kinh tế thu hút lượng lớn cơ hội việc làm trong ngành này nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

  • Việc làm Sales viễn thông tại TP. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi có nhiều doanh nghiệp viễn thông và công nghệ hoạt động. Nhu cầu tìm việc làm tại TP HCM rất cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ internet, di động, truyền hình và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp. Các công ty lớn thường xuyên tuyển dụng Sales viễn thông để mở rộng thị trường và phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng tăng của người dân.

  • Việc làm Sales viễn thông tại Hà Nội: Hà Nội, thủ đô và cũng là trung tâm hành chính của Việt Nam, cũng không thiếu các cơ hội việc làm trong ngành Sales viễn thông. Với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty viễn thông lớn và các dự án chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh có kiến thức về công nghệ và viễn thông đang tăng cao. Các doanh nghiệp tại Hà Nội đặc biệt chú trọng đến các ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

  • Việc làm Sales viễn thông tại Đà Nẵng: Đà Nẵng, một thành phố đang phát triển nhanh chóng về mặt công nghiệp và dịch vụ, cũng là nơi có nhu cầu tuyển dụng Sales viễn thông. Sự gia tăng của các khu công nghiệp và dịch vụ công nghệ trong những năm gần đây đã tạo ra cơ hội việc làm tại Đà Nẵng cho những người có kỹ năng bán hàng và hiểu biết về sản phẩm viễn thông. Việc làm tại Đà Nẵng đặc biệt phù hợp cho những ai muốn làm việc trong môi trường năng động với mức lương hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales viễn thông thường tập trung ở các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales viễn thông thường tập trung ở các thành phố lớn

Việc làm Sales viễn thông hiện đang có tiềm năng lớn tại các thành phố như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với nhu cầu cao từ các công ty viễn thông và công nghệ. Cơ hội trong lĩnh vực này rất rộng mở, phù hợp với ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê ngành viễn thông và muốn phát triển sự nghiệp trong một môi trường năng động.