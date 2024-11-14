Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 200 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Mức lương
Đến 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Golden Palace, 54 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Đến 200 Triệu
- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai;
- Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;
- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo)
Với Mức Lương Đến 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
- Chỉ cần bạn: Đam mê với BĐS, mong muốn đột phá thu nhập, không yêu cầu kinh nghiệm.
- Chỉ cần bạn: chăm chỉ, chịu khó.
- Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường, biết làm video là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương cứng: 6-8-10-12 triệu/ tháng, hoa hồng lên tới 200 triệu/giao dịch
- Hỗ trợ lên đến 100% CHI PHÍ MKT quảng cáo
- Hỗ trợ chỗ ở (tùy dự án)
- Kho dự án hàng ngàn sản phẩm khắp Hà Nội và ven đô.
- Hỗ trợ 1-1, chốt Deal liền tay
- Thu nhập không giới hạn
- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết tại tập đoàn môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam.
- Chính sách đãi ngộ tốt nhất thị trường.
- Văn hoá đa dạng như Du lịch, Miss Bikini, Bóng đá, Got Talent, từ thiện...
- Được dẫn dắt bởi những người có nhiều kinh nghiệm từ 10-20-30 năm trong lĩnh vực môi giới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
