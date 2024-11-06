Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Dựa vào data nóng công ty cung cấp, gọi điện tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm thương hiệu (Sắc Ngọc Khang, Hoa Thiên, Bảo Nguyên..) của công ty đến với khách hàng.

Chăm sóc, khai thác, duy trì và phát triển khách hàng.

Tư vấn, upsale, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ sau mua.

Cập nhật thông tin khách hàng vào phần mềm.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (8:00 - 17:00).

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, kết nối, tạo mối quan hệ với khách hàng tốt.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược, Mỹ Phẩm, OTC,... .

Siêng năng, trung thực và sẵn sàng đón đầu thử thách và cơ hội.

Chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương CB + Hoa hồng doanh số + Thưởng thi đua + Thưởng Quý.

Thu nhập trung bình từ 20 - 30++ Triệu.

Công việc ổn định lâu dài, cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp.

Công ty lớn, môi trường và điều kiện làm việc tốt.

Huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ đầy đủ công cụ phục vụ bán hàng.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước và các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBNV của công ty.

Combo quà tặng sản phẩm công ty cho CBNV sử dụng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin