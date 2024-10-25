Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 2, Toà nhà Park IX, số 8 Phan Đình Giót, Phường 2, Q.Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Tiếp cận, tư vấn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ cơ sở dữ liệu có sẵn của công ty. Nghiên cứu và nắm vững thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng. Xây dựng Database khách hàng Tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ kinh doanh. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước và trong quá trình tham gia bảo hiểm

Tiếp cận, tư vấn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ cơ sở dữ liệu có sẵn của công ty.

Nghiên cứu và nắm vững thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty để cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.

Xây dựng Database khách hàng

Tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ kinh doanh.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trước và trong quá trình tham gia bảo hiểm

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Sinh viên các trường ĐH, CĐ, đang chờ bằng tốt nghiệp. Chào đón các sinh viên trái ngành Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên các trường ĐH, CĐ, đang chờ bằng tốt nghiệp. Chào đón các sinh viên trái ngành

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ thực tập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực. (4.000.000 VND + thưởng). Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc tròn và chữ ký của giám đốc. Được cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện báo cáo thực tập. Được đào tạo miễn phí về kiến thức kinh doanh, CSKH và ngành bảo hiểm. Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Mức hỗ trợ thực tập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực. (4.000.000 VND + thưởng).

Cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu mộc tròn và chữ ký của giám đốc.

Được cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện báo cáo thực tập.

Được đào tạo miễn phí về kiến thức kinh doanh, CSKH và ngành bảo hiểm.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM PHƯỚC MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin