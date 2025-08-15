Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Công ty TNHH Vuasoft
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty TNHH Vuasoft

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Vuasoft

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, là các trung tâm tiếng Anh cần làm web, phần mềm.
Chăm sóc khách sau bán hàng: hỏi thăm định kỳ, hỗ trợ việc khách hàng sử dụng, nhắc khách gia hạn dịch vụ.
Xây dựng hình ảnh, video, viết bài chia sẻ lên mạng xã hội.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối trở lên, có thể làm part-time hoặc full-time.
Ham học hỏi, sẵn sàng cống hiến, yêu thích công nghệ & giáo dục.
Ưu tiên có kinh nghiệm sale/MKT hoặc học các ngành: Công nghệ giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Marketing.
Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 4 triệu/tháng trở lên (có lương cứng + % doanh số).
Lộ trình rõ ràng lên nhân viên chính thức, tăng lương, thăng tiến.
Được đào tạo bài bản: kỹ năng sale, marketing, kiến thức công nghệ.
Miễn phí tài khoản kho khóa học từ các chuyên gia hàng đầu.
Làm việc cùng team trẻ, đồng nghiệp nice, môi trường sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vuasoft

Công ty TNHH Vuasoft

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1194- Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

