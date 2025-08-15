Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm khách hàng mới, là các trung tâm tiếng Anh cần làm web, phần mềm.

Chăm sóc khách sau bán hàng: hỏi thăm định kỳ, hỗ trợ việc khách hàng sử dụng, nhắc khách gia hạn dịch vụ.

Xây dựng hình ảnh, video, viết bài chia sẻ lên mạng xã hội.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối trở lên, có thể làm part-time hoặc full-time.

Ham học hỏi, sẵn sàng cống hiến, yêu thích công nghệ & giáo dục.

Ưu tiên có kinh nghiệm sale/MKT hoặc học các ngành: Công nghệ giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Marketing.

Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 4 triệu/tháng trở lên (có lương cứng + % doanh số).

Lộ trình rõ ràng lên nhân viên chính thức, tăng lương, thăng tiến.

Được đào tạo bài bản: kỹ năng sale, marketing, kiến thức công nghệ.

Miễn phí tài khoản kho khóa học từ các chuyên gia hàng đầu.

Làm việc cùng team trẻ, đồng nghiệp nice, môi trường sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft

