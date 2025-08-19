Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sheraton Hanoi Hotel, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu và chuẩn bị tài liệu, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển kỹ năng thực tế cho bản thân.
Hỗ trợ chuẩn bị báo giá, hợp đồng, và các tài liệu bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp.
Cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng và dữ liệu bán hàng trong hệ thống CRM hoặc phần mềm nội bộ.
Gửi email, thư mời, và các tài liệu liên quan đến khách hàng tiềm năng và hiện tại.
Hỗ trợ tiếp đón và dẫn khách tham quan khách sạn, phòng họp, phòng tiệc.
Phối hợp tổ chức các sự kiện bán hàng như site inspection, fam trip, hội thảo, roadshow,…
Hỗ trợ các công việc hành chính trong bộ phận: in ấn tài liệu, chuẩn bị quà tặng, văn phòng phẩm,...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, cẩn thận và cầu tiến.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh ở mức khá trở lên.
Bắt đầu công việc sớm.
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, làm việc tập thể tốt.
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 3 tháng và cam kết làm việc toàn thời gian trong thời gian thực tập.

Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện, được tạo cơ hội để phát triển các kỹ năng nghiệp vụ.
Bữa ăn theo ca tại nhà ăn khách sạn, gửi xe, đồng phục.
Chứng chỉ thực tập sinh.
Được hỗ trợ, hướng dẫn cho bài báo cáo tốt nghiệp.
Đánh giá sau khi thực tập.
LƯU Ý : Đây là vị trí thực tập KHÔNG LƯƠNG!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: K5 Nghi Tàm, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

