Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 03 Lê Văn Hưu, P.Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm khách hàng: Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định khách hàng tiềm năng và các cơ hội kinh doanh.

Hỗ trợ đội ngũ Phát triển Kinh doanh: Tham gia vào việc xây dựng và quản lý danh sách khách hàng, nhận diện cơ hội tiềm năng và liên hệ ban đầu với khách hàng.

Hỗ trợ Marketing: Tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing, bao gồm chuẩn bị đề xuất, thuyết trình và tài liệu quảng bá.

Tham gia sáng tạo chiến lược: Tham gia vào các buổi họp brainstorming để đề xuất ý tưởng và chiến lược sáng tạo cho phát triển kinh doanh và marketing.

Đang theo học hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt (cả nói và viết) và nhiệt huyết trong công việc với khách hàng.

Khả năng nghiên cứu xuất sắc, có khả năng xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Chủ động, có tổ chức và khao khát học hỏi.

Ưu tiên: Kỹ năng giao tiếp liên cá nhân tốt và khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng để xây dựng mối quan hệ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thực tập có lương dành cho các bạn sinh viên.

Được hướng dẫn chuyên môn và trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và Marketing.

Phát triển kỹ năng về nghiên cứu thị trường, tiếp cận khách hàng, giao tiếp và thuyết trình.

Cơ hội kết nối với đội ngũ chuyên gia trong công ty và các đối tác bên ngoài.

Nhận thư giới thiệu hay cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành thực tập đối với những ứng viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin