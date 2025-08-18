Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ du học nghề Đức của IECS đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng có nhu cầu, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình đăng ký.
Hỗ trợ tổ chức hội thảo, sự kiện nhằm tiếp cận và thu hút học viên.
Cập nhật dữ liệu khách hàng, theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy tại trung tâm.
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, trung thực, năng động
Sử dụng thành thạo máy tính.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì
Học hỏi quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có cơ hội tham gia vào các sự kiện, hoạt động nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
