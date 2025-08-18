Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ du học nghề Đức của IECS đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng có nhu cầu, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình đăng ký.
Hỗ trợ tổ chức hội thảo, sự kiện nhằm tiếp cận và thu hút học viên.
Cập nhật dữ liệu khách hàng, theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy tại trung tâm.
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên từng làm việc hoặc có kinh nghiệm tiếp xúc trong ngành giáo dục.
Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, trung thực, năng động
Sử dụng thành thạo máy tính.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2.000.000 VNĐ/tháng.
Học hỏi quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có cơ hội tham gia vào các sự kiện, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

