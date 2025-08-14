Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Gọi điện cho khách hàng từ data nóng Công ty cung cấp, không tự tìm khách.
- Tư vấn khoá học tiếng anh online
- Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có Laptop cá nhân.
- Làm được full-time
- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.
- Chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 6-8 triệu + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng.
- Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác từ anh chị leader và các anh chị trong công ty.
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng làm việc teamwork.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
