Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội hoặc sự kiện.

- Hỗ trợ quy trình bán hàng: chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm, demo phần mềm, soạn báo giá và hợp đồng mẫu.

- Học hỏi và nắm bắt kiến thức sản phẩm phần mềm mà công ty cung cấp, bao gồm tính năng, lợi ích và cách ứng dụng.

- Cập nhật dữ liệu khách hàng và tình trạng cơ hội bán hàng trên hệ thống CRM hoặc các công cụ quản lý bán hàng.

- Tham gia các buổi họp nhóm kinh doanh, hỗ trợ phân tích thị trường, theo dõi đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, marketing để đảm bảo quy trình chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 4 các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó, trung thực, có khả năng tự học hỏi;

- Có khả năng gắn kết, hòa đồng với toàn thể Nhân viên trong Công ty;

- Thông thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng liên quan;

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Được leader có kinh nghiệm training, hỗ trợ.

- Được đào tạo, học hỏi về sản phẩm dịch vụ và cách thức làm việc.

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệph trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

