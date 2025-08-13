Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình

- Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như điện thoại, email, mạng xã hội hoặc sự kiện.
- Hỗ trợ quy trình bán hàng: chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm, demo phần mềm, soạn báo giá và hợp đồng mẫu.
- Học hỏi và nắm bắt kiến thức sản phẩm phần mềm mà công ty cung cấp, bao gồm tính năng, lợi ích và cách ứng dụng.
- Cập nhật dữ liệu khách hàng và tình trạng cơ hội bán hàng trên hệ thống CRM hoặc các công cụ quản lý bán hàng.
- Tham gia các buổi họp nhóm kinh doanh, hỗ trợ phân tích thị trường, theo dõi đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, marketing để đảm bảo quy trình chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin;
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó, trung thực, có khả năng tự học hỏi;
- Có khả năng gắn kết, hòa đồng với toàn thể Nhân viên trong Công ty;
- Thông thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng liên quan;

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Được leader có kinh nghiệm training, hỗ trợ.
- Được đào tạo, học hỏi về sản phẩm dịch vụ và cách thức làm việc.
- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệph trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P1101 - Đơn nguyên 1, Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

