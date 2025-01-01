Tất cả địa điểm
Công việc Thực tập sinh kinh doanh

-

Có 373 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH 8A Education
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH 8A Education
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Trị AROMA
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Giá Trị AROMA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhanh.vn
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần Nhanh.vn
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Hạn nộp: 05/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV LÊ GIA VITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MTV LÊ GIA VITA
3 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH HCM57 TECHNOLOGY làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HCM57 TECHNOLOGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
40 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BAHA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BAHA HOMES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC RAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 300 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC RAI
50 - 300 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh HecoLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HecoLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần Nhanh.vn
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Công Ty TNHH Giá Trị AROMA
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
1 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng gia tăng với mức trợ cấp từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM,… Vị trí này phù hợp với các sinh viên mới ra trường có tư duy và khả năng giao tiếp tốt cũng như định hướng phát triển tại lĩnh vực kinh doanh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh đang gia tăng mạnh mẽ. Thực tập sinh kinh doanh thường là sinh viên hoặc người mới ra trường đang tìm kiếm cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh.

Thực tập tại vị trí nhân viên kinh doanh, họ sẽ được tham gia vào các dự án, hoạt động nghiên cứu thị trường và hỗ trợ nhóm bán hàng, qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về ngành.

Việc tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, không chỉ bao gồm việc giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên chính thức mà còn đem lại nguồn năng lượng mới và những ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, doanh nghiệp có cơ hội phát hiện và đào tạo những nhân tài tiềm năng cho tương lai.

Đối với thực tập sinh, vị trí này mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp bởi họ có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, tham gia vào các khóa đào tạo cũng như xây dựng mạng lưới quan hệ. Điều này không chỉ giúp họ cải thiện kỹ năng cá nhân mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh khi chính thức tham gia vào thị trường lao động. Đồng thời, thực tập sinh với trình độ và kỹ năng tốt có thể được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức ngay sau khóa thực tập.

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng rộng mở trong các doanh nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng rộng mở trong các doanh nghiệp

2. Mức thu nhập trung bình của thực tập sinh kinh doanh

Mức đãi ngộ của vị trí thực tập sinh kinh doanh thường biến động tùy vào chính sách của từng doanh nghiệp và sẽ thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức. Thông thường, thực tập sinh sẽ được trợ cấp từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí thực tập. Cụ thể:

Việc làm thực tập sinh kinh doanh

Mức lương giao động (VNĐ/ tháng)

Thực tập sinh kinh doanh quốc tế

2.000.000 - 4.000.000

Thực tập sinh quản trị kinh doanh

1.000.000 - 3.000.000

Thực tập sinh kinh doanh xuất nhập khẩu

1.500.000 - 4.000.000

3. Những việc làm thực tập sinh kinh doanh phổ biến hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng gia tăng với nhiều vị trí hấp dẫn giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Dưới đây là những vị trí thực tập sinh kinh doanh phổ biến nhất:

3.1. Thực tập sinh kinh doanh quốc tế

Thực tập sinh kinh doanh quốc tế đang được nhiều công ty tìm kiếm để hỗ trợ trong các hoạt động mở rộng thị trường. Ở vị trí này, thực tập sinh sẽ tham gia vào việc nghiên cứu thị trường quốc tế, phân tích xu hướng tiêu dùng và hỗ trợ xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường. Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và trình độ ngoại ngữ vững vàng để có thể tương tác hiệu quả với các đối tác toàn cầu.

Thực tập sinh kinh doanh quốc tế có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu và thâm nhập thị trường quốc tế
Thực tập sinh kinh doanh quốc tế có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu và thâm nhập thị trường quốc tế

3.2. Thực tập sinh quản trị kinh doanh

Nhu cầu tuyển thực tập sinh ngành quản trị kinh doanh cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ bởi nhu cầu tối ưu hóa quy trình quản lý trong các doanh nghiệp. Thực tập sinh trong lĩnh vực này sẽ được tham gia vào việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ các dự án và hỗ trợ tổ chức các cuộc họp. Tư duy logic, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian cùng khả năng phân tích vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả là những yêu cầu khi ứng tuyển vào vị trí này.

3.3. Thực tập sinh kinh doanh xuất nhập khẩu

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phát triển, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh xuất nhập khẩu cũng đang tăng cao. Thực tập sinh xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu, theo dõi đơn hàng và liên hệ với các đối tác nước ngoài để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ. Ứng viên cần có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu, khả năng làm việc dưới áp lực và kỹ năng giao tiếp tốt. Hiểu biết về các quy định thương mại quốc tế cũng là một lợi thế giúp ứng viên nổi bật hơn trong quá trình tuyển dụng.

Thực tập sinh xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu cũng như theo dõi đơn hàng
Thực tập sinh xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu cũng như theo dõi đơn hàng

4. Hình thức tuyển thực tập sinh kinh doanh phổ biến hiện nay

Các doanh nghiệp hiện nay sử dụng nhiều hình thức tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh khác nhau để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời tạo cơ hội linh hoạt về thời gian cho các thực tập sinh.

4.1. Thực tập sinh kinh doanh full - time

Thực tập sinh kinh doanh full-time là những ứng viên làm việc toàn thời gian như một nhân viên chính thức trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Hình thức này thường được áp dụng tại các công ty lớn, nơi có nhiều dự án cần sự hỗ trợ liên tục.

Thực tập sinh sẽ có cơ hội tham gia sâu vào các hoạt động của doanh nghiệp, từ việc nghiên cứu thị trường đến thực hiện các chiến lược kinh doanh thông qua sự hướng dẫn của lãnh đạo trực tiếp như một nhân viên chính thức, song áp lực về KPI có thể sẽ giảm nhẹ hơn. Mô hình làm việc này không chỉ giúp sinh viên tích lũy nhiều kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện để họ thể hiện khả năng và có cơ hội được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Thực tập sinh full - time sẽ được làm việc toàn thời gian như một nhân viên chính thức
Thực tập sinh full - time sẽ được làm việc toàn thời gian như một nhân viên chính thức

4.2. Thực tập sinh kinh doanh part-time

Thực tập sinh kinh doanh part-time là những ứng viên làm việc trong thời gian ngắn hơn với lịch làm việc linh hoạt, thường chỉ từ 20 đến 25 giờ mỗi tuần. Hình thức này rất phù hợp cho những sinh viên vẫn đang theo học trên trường nhưng muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn bên cạnh lý thuyết.

Thực tập sinh part-time thường tham gia vào các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ nghiên cứu, quản lý tài liệu hoặc tham gia các dự án ngắn hạn. Mặc dù thời gian làm việc hạn chế nhưng hình thức này cũng mang lại giá trị kinh nghiệm và giúp sinh viên phát triển kỹ năng cá nhân. Doanh nghiệp cũng có lợi khi có được nguồn nhân lực linh hoạt, dễ dàng thay đổi tùy theo nhu cầu công việc.

5. Khu vực tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng tăng cao và thường tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn hay những địa phương có nền kinh tế phát triển. Cụ thể:

5.1. Thực tập sinh kinh doanh Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh rất cao. Các công ty ở Hà Nội thường tìm kiếm những ứng viên trẻ năng động, có tư duy logic, khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường.

5.2. Thực tập sinh kinh doanh TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với nền kinh tế năng động và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, công nghệ thông tin và thương mại. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh tại đây rất phong phú, với nhiều cơ hội từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn đa quốc gia.

Các ứng viên thực tập sinh kinh doanh thường được yêu cầu có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc trong môi trường cạnh tranh, đồng thời cần có thái độ cầu tiến để phát triển kỹ năng cá nhân và đóng góp tốt nhất cho doanh nghiệp.

5.3. Thực tập sinh kinh doanh Đà Nẵng

Đà Nẵng trong thời gian gần đây nổi lên như một trung tâm kinh tế và du lịch của miền Trung Việt Nam. Với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và công nghệ thông tin, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh tại đây cũng tăng lên.

Các công ty tại Đà Nẵng thường tìm kiếm những thực tập sinh có tuy duy phân tích tốt, kỹ năng sáng tạo cũng như khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới.

Hà Nội là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh cao nhất
Hà Nội là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh cao nhất

5.4. Thực tập sinh kinh doanh Cần Thơ

Là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại. Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ở Cần Thơ chủ yếu đến từ các doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm. Các công ty tại đây thường tìm kiếm thực tập sinh có kiến thức về nông nghiệp và thị trường, đồng thời cần có thái độ ham học hỏi, chăm chỉ và sáng tạo.

6. Mô tả chi tiết công việc của thực tập sinh kinh doanh

Thực tập sinh kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Công việc của họ không chỉ giúp tích lũy kinh nghiệm thực tế mà còn góp phần vào sự phát triển chung của công ty. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà thực tập sinh kinh doanh thường đảm nhận:

  • Học tập thông qua việc tham gia vào các dự án: Thực tập sinh kinh doanh tại các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của cấp trên, từ đó gia tăng cơ hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn từ người có kinh nghiệm.

  • Hỗ trợ thực hiện công việc: Thực tập sinh cũng có vai trò hỗ trợ nhân viên chính thức hay người lãnh đạo trực tiếp của họ thông qua việc tiếp xúc với các quy trình kinh doanh thực tế.

  • Thu thập và phân tích dữ liệu: Thực tập sinh thường được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Họ sẽ học cách sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra báo cáo, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh.

  • Hỗ trợ xây dựng chiến lược: Thực tập sinh có cơ hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh. Họ sẽ được đóng góp ý tưởng và tham gia thảo luận, từ đó hiểu rõ hơn về các yếu tố cần thiết để tạo ra một chiến lược hiệu quả.

  • Hỗ trợ tương tác với khách hàng, đối tác: Thực tập sinh kinh doanh cũng sẽ hỗ trợ trong việc giao tiếp và chăm sóc khách hàng cũng như đối tác. Công việc này giúp họ cải thiện kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng trong ngành.

Thực tập sinh kinh doanh có nhiệm vụ tham gia vào hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh
Thực tập sinh kinh doanh có nhiệm vụ tham gia vào hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với thực tập sinh kinh doanh

Trong quá trình tìm kiếm ứng viên thích hợp cho vị trí thực tập sinh kinh doanh, nhà tuyển dụng thường đặt ra nhiều yêu cầu đối với vị trí này để đảm bảo rằng ứng viên có thể đóng góp hiệu quả cho tổ chức. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những tiêu chí khác nhau, song nhìn chung, một số yêu cầu đối với thực tập sinh kinh doanh như sau:

  • Có đam mê với công việc tại lĩnh vực kinh doanh.

  • Có khả năng làm việc nhóm với tinh thần trách nhiệm cao.

  • Có khả năng tin học văn phòng tốt và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

  • Có thể đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu được yêu cầu trên văn phòng.

  • Là sinh viên năm 3, năm 4, sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, kinh doanh,.. tại các trường Đại học, cao đẳng.

Nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh ngày càng gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của thị trường và nhu cầu tìm kiếm nhân tài trẻ trong lĩnh vực này. Thực tập sinh kinh doanh có vai trò hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, từ nghiên cứu thị trường đến xây dựng chiến lược. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành kinh doanh, với mức đãi ngộ hợp lý và khả năng phát triển nghề nghiệp rộng mở.