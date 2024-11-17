Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Đa Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH Đa Lộc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên....
• Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính: Quản lý văn phòng phẩm; công cụ dụng cụ làm việc của nhân viên
• Hỗ trợ các công việc liên quan tới C&B: Chấm công, BHXH...
• Theo dõi và cập nhật thông tin nhân sự trong hệ thống.
• Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan.
• Có đam mê và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực nhân sự.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.
• Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
• Ưu tiên ứng viên có thể làm việc full-time trong thời gian thực tập.
Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hỗ trợ đào tạo, cầm tay chỉ việc từ a-z các nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu của nghề Nhân sự.
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập nếu thể hiện năng lực tốt.
• Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong môi trường chuyên nghiệp.
• Hỗ trợ các chế độ đãi ngộ phù hợp. Lương từ 3 – 5 triệu/tháng + thưởng hấp dẫn.
• Được tham gia các event cao cấp, tiệc của nhân viên định kỳ hàng quý và năm.
• Cung cấp trang thiết bị, CCDC làm việc: Máy tính, điện thoại...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc
