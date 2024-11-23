Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ đàm phán giá cả: Phối hợp với nhân viên chính thức để trao đổi, thương lượng về giá cả sản phẩm với nhà cung cấp, đảm bảo hiệu quả chi phí cho công ty.
Theo dõi công nợ: Hỗ trợ quản lý các khoản công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ thanh toán theo thỏa thuận đã ký kết.
Giao tiếp với nhà cung cấp: Dịch các tài liệu thiết kế và yêu cầu sản phẩm, đồng thời thường xuyên trao đổi để nắm rõ tiến độ sản xuất.
Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm: Phối hợp cùng bộ phận kiểm định để xác minh chất lượng sản phẩm trước khi nhận hàng.
Hỗ trợ báo cáo và lưu trữ dữ liệu: Cập nhật thông tin sản phẩm, nhà cung cấp, và các dữ liệu liên quan vào hệ thống quản lý của công ty.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp các trường đào tạo về Kinh Tế/ Ngôn Ngữ Trung.
Thời gian: Thời gian làm việc tối thiểu: 5 buổi/ tuần.
Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Trung (Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt, khéo léo trong xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Tin học văn phòng: Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel), ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm quản lý công việc.
Tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 4.000.000/ VNĐ (Cho thời gian đi làm Full Time)
Được học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội trau dồi kỹ năng tiếng Trung và phát triển kỹ năng đàm phán.
Hỗ trợ lương và phụ cấp (nếu có) theo chính sách của công ty.
Cơ hội phát triển lên vị trí chính thức nếu hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

