Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 3 - 5 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 - 194 Khánh Hội, phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Bộ phận: Phòng khách hàng doanh nghiệp

Số lượng: 4-6 bạn

Thời gian làm việc: linh hoạt theo thời khóa biểu của ứng viên

Địa điểm: MB Bank Chi Nhánh Khánh Hội, 192-194 Khánh Hội, P.6, Q.4, TPHCM

Công việc dự kiến:

+ Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng/đơn đề nghị sử dụng dịch vụ của ngân hàng (có form sẵn) và các nghiệp vụ khác (back office chiếm 50%)

+ Liên hệ trao đổi tư vấn cho khách hàng về dịch vụ của ngân hàng (front office 50%)

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Mọi đối tượng cho vị trí cộng tác viên

+ Sinh viên năm 2, 3, 4 các ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng, QTKD,... cho vị trí thực tập sinh

+ Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt

+ Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 3 - 5 triệu/tháng tùy vào năng lực

+ Được hỗ trợ đóng dấu thực tập và các tài liệu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp

+ Được đào tạo các kĩ năng nghiệp vụ và các sản phẩm Ngân hàng.

+ Học hỏi kinh nghiệm, môi trường đào tạo để trở thành MB-er chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

