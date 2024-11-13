Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 3 - 5 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 3 - 5 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 192

- 194 Khánh Hội, phường 6, Quận 4

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Bộ phận: Phòng khách hàng doanh nghiệp
Số lượng: 4-6 bạn
Thời gian làm việc: linh hoạt theo thời khóa biểu của ứng viên
Địa điểm: MB Bank Chi Nhánh Khánh Hội, 192-194 Khánh Hội, P.6, Q.4, TPHCM
Công việc dự kiến:
+ Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng/đơn đề nghị sử dụng dịch vụ của ngân hàng (có form sẵn) và các nghiệp vụ khác (back office chiếm 50%)
+ Liên hệ trao đổi tư vấn cho khách hàng về dịch vụ của ngân hàng (front office 50%)

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Mọi đối tượng cho vị trí cộng tác viên
+ Sinh viên năm 2, 3, 4 các ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng, QTKD,... cho vị trí thực tập sinh
+ Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt
+ Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 3 - 5 triệu/tháng tùy vào năng lực
+ Được hỗ trợ đóng dấu thực tập và các tài liệu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
+ Được đào tạo các kĩ năng nghiệp vụ và các sản phẩm Ngân hàng.
+ Học hỏi kinh nghiệm, môi trường đào tạo để trở thành MB-er chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Sài Gòn - Phòng Giao Dịch Khánh Hội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 192-194 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

