Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MITEK
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/08/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MITEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1, 271/10 An Dương Vương, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan (dev, thiết kế, sản phẩm) để xây dựng tài liệu nghiệp vụ, đặc tả hệ thống.
- Viết test case, test plan và thực hiện kiểm thử phần mềm (manual test là chính, automation test là lợi thế).
- Tham gia vào quá trình kiểm thử toàn diện: từ unit test, integration test đến UAT.
- - Theo dõi và quản lý bug trong quá trình phát triển phần mềm.
Tham gia vào việc cải tiến quy trình test, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.
- Hỗ trợ đội ngũ phát triển và khách hàng trong việc xác định lỗi và giải pháp khắc phục.
- Cập nhật và duy trì tài liệu nghiệp vụ, tài liệu kiểm thử đầy đủ và chính xác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, hoặc ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1–2 năm làm BA hoặc Tester trong lĩnh vực phần mềm.
- Kỹ năng phân tích, đọc hiểu tốt yêu cầu nghiệp vụ, biết viết tài liệu mô tả chức năng (SRS, BRD,...).
- Hiểu biết quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum là lợi thế).
- Có kỹ năng test phần mềm: viết test case, test plan, thực hiện test và quản lý lỗi.
- Thành thạo sử dụng các công cụ như Jira, TestRail, Postman, Swagger, hoặc tương đương.
- Giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, khả năng làm việc nhóm tốt.
- Biết sử dụng công cụ mock API hoặc test API nâng cao.
Có kinh nghiệm viết tài liệu người dùng (User Guide, FAQ...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MITEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13+
- Thưởng hiệu suất theo dự án
- Đầy đủ phúc lợi theo luật (BHXH, BHYT, BHTN), khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được đào tạo nội bộ, cập nhật kiến thức và quy trình hiện đại
- Summer trip, teambuilding định kỳ
- Chế độ thưởng lễ, tết, sinh nhật, ngày đặc biệt (8/3, 20/10,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MITEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 271/10 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM

