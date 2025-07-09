Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lịch tự do full

- time (check in bất kỳ, check out cách check in tối thiểu 08 tiếng), 06 ngày/tuần, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Bảo trì, sửa chữa các thiết bị chơi game khi hỏng hóc.
Bảo hành thiết bị, theo dõi/update tình trạng của thiết bị cần sửa chữa bảo hành.
Bảo trì hệ thống mạng trong Cyber.
Cài đặt và bảo trì các phần mềm trong Cyber (CSM, EZNet, Bootrom...).
Cài đặt, sửa chữa máy tính, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính và hệ thống.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 28 đến 35
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử điện lạnh, Quản trị mạng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cần cù, trách nhiệm trong công việc.
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm, ưu tiên cùng ngành
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi khai trương Cửa hàng mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi và chế độ đãi ngộ
Lương cứng + phụ cấp + thưởng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc.
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, các dịp đặc biệt, du lịch hàng năm.
Cơ hội được tiếp xúc, sử dụng các công nghệ mới.
Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Địa điểm làm việc: Các cửa hàng trong hệ thống theo sự phân công của trưởng phòng
Thời gian làm việc: Lịch tự do full-time (check in bất kỳ, check out cách check in tối thiểu 08 tiếng), 06 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 đường B4, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

