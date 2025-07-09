Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lịch tự do full - time (check in bất kỳ, check out cách check in tối thiểu 08 tiếng), 06 ngày/tuần, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Bảo trì, sửa chữa các thiết bị chơi game khi hỏng hóc.

Bảo hành thiết bị, theo dõi/update tình trạng của thiết bị cần sửa chữa bảo hành.

Bảo trì hệ thống mạng trong Cyber.

Cài đặt và bảo trì các phần mềm trong Cyber (CSM, EZNet, Bootrom...).

Cài đặt, sửa chữa máy tính, khắc phục các sự cố liên quan đến máy tính và hệ thống.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 28 đến 35

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử điện lạnh, Quản trị mạng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cần cù, trách nhiệm trong công việc.

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm, ưu tiên cùng ngành

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi khai trương Cửa hàng mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi và chế độ đãi ngộ

Lương cứng + phụ cấp + thưởng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, các dịp đặc biệt, du lịch hàng năm.

Cơ hội được tiếp xúc, sử dụng các công nghệ mới.

Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Địa điểm làm việc: Các cửa hàng trong hệ thống theo sự phân công của trưởng phòng

Thời gian làm việc: Lịch tự do full-time (check in bất kỳ, check out cách check in tối thiểu 08 tiếng), 06 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

