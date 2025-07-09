Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO AN
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO AN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 61/2D/2L Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Khảo sát, tính toán, thiết kế hệ thống PCCC cho công trình công nghiệp và dân dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành
• Lập bảng khối lượng, dự toán.
• Tổ chức giám sát thi công các hạng mục về PCCC cho các công trình
• Bóc tác khối lượng và đề xuất vật tư, thiết bị thi công.
• Tiếp nhận, quản lý vật tư, thiết bị thi công.
• Lập biện pháp, phương án thi công an toàn, đảo bảo kỹ thuật và tiến độ.
• Quản lý, giám sát công tác thi công của các tổ đội, thầu phụ.
• Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình trong phạm vi quyền hạn cho phép.
• Nghiệm thu khối lượng cho các nhà thầu thi công, tổ đội.
• Tổ chức nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành với khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành Cơ khí, Cấp thoát nước, HVAC,...
Bằng đại học, cao đẳng,...
Chấp nhận thực tập sinh

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO AN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tăng thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
• Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động và Công ty (Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định)
• Được hưởng chính sách thưởng lễ tết, tháng 13, du lịch hằng năm... theo quy định.
• Được đào tạo nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến cao.
• Thử việc từ 1 đến 2 tháng tùy theo năng lực thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 61/2D – 2L Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

