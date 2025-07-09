Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chán, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng

- Quản lý kho hàng thời trang, đảm bảo hàng hóa được sắp xếp, lưu trữ và bảo quản đúng quy trình.

- Quản lý nhân sự bán hàng, phân công công việc, đào tạo và giám sát nhân viên.

- Quản lý bán hàng, theo dõi doanh số, đặt mục tiêu và kế hoạch bán hàng.

- Phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Kiểm soát doanh thu, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo tài chính.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra trơn tru.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.

- Có kinh nghiệm quản lý kho hàng, nhân sự và bán hàng.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng (nếu có).

- Trung thực, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH 4Men Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 4Men Group

