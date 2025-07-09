Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354/47/12/1, QL1A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và kiểm tra chứng từ kế toán thuế

Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh)

Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết

Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán thuế

Nắm vững nghiệp vụ, am hiểu các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ

Sử dụng tốt phần mềm kế toán và Excel

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-15tr (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng theo hiệu quả công việc

BHXH, chế độ đầy đủ theo luật lao động

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh

