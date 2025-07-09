Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh
- Hồ Chí Minh: 354/47/12/1, QL1A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán và kiểm tra chứng từ kế toán thuế
Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và các loại thuế, phí khác (nếu có phát sinh)
Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết
Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán thuế
Nắm vững nghiệp vụ, am hiểu các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ
Sử dụng tốt phần mềm kế toán và Excel
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc
BHXH, chế độ đầy đủ theo luật lao động
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia công cơ khí và Thời trang Quỳnh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI