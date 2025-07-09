Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 185H Cống Quỳnh, Quận 1 ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1/ Tư vấn bán hàng và thực hiện nhiệm vụ tư vấn khách hàng:

Tư vấn bán hàng theo quy trình và quy định. Giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng nhằm đảm bảo phát triển doanh thu của cửa hàng.

Báo cáo hoạt động bán hàng định kỳ cuối mỗi ngày hoặc bất kỳ thời điểm theo yêu cầu vận hành.

2/ Công tác quản lý:

Quản lý hàng hóa: kiểm kê hàng hóa, theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn đảm bảo cửa hàng luôn đầy đủ hàng hóa theo định mức quy định.

Quản lí tiền: trực tiếp thu - chi tại cửa hàng, tổng hợp báo cáo và chuyển tiền về công ty hàng ngày.

Thực hiện và đồng thời đề xuất hình thức trưng bày sản phẩm trên quầy kệ bao gồm không gian bán hàng và trong kho tại cửa hàng.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển đội nhóm, tinh thần làm việc teamwork tại cửa hàng.

3/ Theo dõi và cập nhật tình trạng sử dụng cơ sở vật chất

Báo cáo tình trạng sử dụng của các loại quầy, kệ trưng bày sản phẩm; thiết bị, công cụ dụng cụ bao gồm: máy tính, camera... Cung cấp thông tin liên quan đến đề xuất các loại quầy kệ trưng bày; thiết bị, công cụ dụng cụ, tạp phẩm...cần thiết cho hoạt động vận hành.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18 - 25 tuổi

Bằng cấp: tốt nghiệp THPT trở lên. Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

Kiến thức và kỹ năng tư vấn, bán hàng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: MS Word, Excel, Email...

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp

Kỹ năng thoả thuận, thương lượng và đàm phán

Thái độ thân thiện, cởi mở, hoạt bát, nhanh nhẹn và thanh lịch trong giao tiếp.

Ngoại hình ưa nhìn, cân đối, miệng cười rạng rỡ. Không xăm hình ảnh có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và tại vị trí có thể nhìn thấy. Không nói lắp, nói ngọng.

Yêu thích công việc tư vấn và phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Phép năm: 12 ngày/ năm.

Tham gia du lịch công ty kết hợp các hoạt động xây dựng đội nhóm.

Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.

Nhận quà vào ngày sinh nhật theo chính sách cho từng cấp bậc.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: bóng đá, cầu lông, chạy bộ...

Làm việc trong môi trường hoà đồng, không rào chắn, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.

Thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng, tư duy lãnh đạo...với mong muốn bạn phát triển cùng MIA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

