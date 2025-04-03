Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, lên ý tưởng kịch bản các nội dung trên nền tảng Tiktok liên quan đến chủ đề Lifestyle, Beauty,.....
Tìm kiếm, học hỏi những content hay trên Tiktok và biến những nội dung đó thành của câu chuyện của mình.
Là người trực tiếp lên hình trong các video trên Tiktok.
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trends, xu hướng mới nhất của Tiktok. Kết hợp với bộ phận Editor để cho ra những sản phẩm chỉn chu nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành báo chí truyền thông ,marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức Content Creator cơ bản, khả năng giao tiếp , biết live stream là một lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động trong công việc
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, thái độ làm việc nghiêm túc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận lương trợ cấp trong quá trình thực tập.
Được đào tạo và hướng dẫn bởi quản lý giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Có thể làm partime tùy lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.902 Tầng 9, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy ,TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

