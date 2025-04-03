Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG
- Hà Nội: 107 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, lên ý tưởng kịch bản các nội dung trên nền tảng Tiktok liên quan đến chủ đề Lifestyle, Beauty,.....
Tìm kiếm, học hỏi những content hay trên Tiktok và biến những nội dung đó thành của câu chuyện của mình.
Là người trực tiếp lên hình trong các video trên Tiktok.
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trends, xu hướng mới nhất của Tiktok. Kết hợp với bộ phận Editor để cho ra những sản phẩm chỉn chu nhất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức Content Creator cơ bản, khả năng giao tiếp , biết live stream là một lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động trong công việc
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, thái độ làm việc nghiêm túc
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn bởi quản lý giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Có thể làm partime tùy lịch học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI