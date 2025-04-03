Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Xây dựng, lên ý tưởng kịch bản các nội dung trên nền tảng Tiktok liên quan đến chủ đề Lifestyle, Beauty,.....

Tìm kiếm, học hỏi những content hay trên Tiktok và biến những nội dung đó thành của câu chuyện của mình.

Là người trực tiếp lên hình trong các video trên Tiktok.

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trends, xu hướng mới nhất của Tiktok. Kết hợp với bộ phận Editor để cho ra những sản phẩm chỉn chu nhất

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành báo chí truyền thông ,marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức Content Creator cơ bản, khả năng giao tiếp , biết live stream là một lợi thế

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động trong công việc

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, thái độ làm việc nghiêm túc

Được nhận lương trợ cấp trong quá trình thực tập.

Được đào tạo và hướng dẫn bởi quản lý giàu kinh nghiệm.

Có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Có thể làm partime tùy lịch học

