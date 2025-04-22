Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Intalent làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FLC Lê Đức Thọ (tòa Văn Phòng), Ngõ 60 Dương Khuê, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng các tài liệu, bộ hồ sơ chào khách hàng

Tham gia hỗ trợ trao đổi, dịch thuật các tài liệu kinh doanh

Tham gia hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính, tìm kiếm khách hàng khi đủ kĩ năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu có laptop

Ưu tiên ứng viên ngành Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan kinh doanh.

Đam mê kinh doanh, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Intalent Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: Hỗ trợ lương cứng từ 2.000.000VND+ Thưởng dự án thành công + Thưởng nhóm DO (theo cơ chế Phòng Sale)

Hỗ trợ dấu thực tập và các tài liệu thực tập

Trong thời gian thực tập, sale được 1 dự án sẽ được lên thử việc cho vị trí Chuyên viên

Có cơ hội tiếp xúc, hỗ trợ các đơn vị tập đoàn hàng đầu Việt Nam như: Vingroup, FPT, CMC,...

Cơ hội phát triển: Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sale lĩnh vực B2B trong môi trường chuyên nghiệp bởi đội ngũ tài năng giàu kinh nghiệm, tiếp cận và khai thác thị trường toàn cầu. Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, đam mê và có lý tưởng lớn. Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển.

ĐẶC BIỆT: Thực tập sinh có cơ hội được xét lên chính thức sau 2 – 3 tháng Thực tập khi đạt KPI cá nhân (Review lại lương sau khi lên chính thức).

Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Intalent

