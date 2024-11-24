Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

Kỹ thuật viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện báo cáo và đánh giá chất lượng mạng
- Thực hiện các phân tích, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng mạng
- Theo dõi các chỉ số đánh giá chất lượng mạng lưới trên hệ thống
- Tham gia các dự án nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa mạng di động
- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan trong cùng dự án: Quản lý dự án, kỹ thuật viên đo kiểm
- Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên mới hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện tử truyền thông hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có thể thực tập fulltime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ lương thực tập và lương theo dự án.
- Được đào tạo kiến thức nền di động 2G, 3G, 4G, LTE... và các kiến thức liên quan đến đo kiểm, thiết kế - tối ưu hóa mạng di động qua dự án thực tế.
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng phân tích và tối ưu mạng lưới từ log file đo kiểm, kỹ năng nghiên cứu và triển khai các giải pháp tối ưu hóa mạng di động.
- Tham gia dự án cùng các kỹ sư, chuyên gia hàng đầu Việt nam và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

