Tuyển Kỹ thuật viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện báo cáo và đánh giá chất lượng mạng
- Thực hiện các phân tích, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng mạng
- Theo dõi các chỉ số đánh giá chất lượng mạng lưới trên hệ thống
- Tham gia các dự án nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa mạng di động
- Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan trong cùng dự án: Quản lý dự án, kỹ thuật viên đo kiểm
- Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể thực tập fulltime
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kiến thức nền di động 2G, 3G, 4G, LTE... và các kiến thức liên quan đến đo kiểm, thiết kế - tối ưu hóa mạng di động qua dự án thực tế.
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng phân tích và tối ưu mạng lưới từ log file đo kiểm, kỹ năng nghiên cứu và triển khai các giải pháp tối ưu hóa mạng di động.
- Tham gia dự án cùng các kỹ sư, chuyên gia hàng đầu Việt nam và nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
