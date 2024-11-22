Tuyển Kỹ thuật viễn thông H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại H&A Group
- Hà Nội: Tầng 9 số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra, thay thế, sửa chữa linh kiện, máy móc thiết bị y tế thẩm mỹ
Giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng khi máy gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy của khách hàng
Sửa chữa các máy móc, linh kiện tồn kho, kiểm tra máy móc trước khi giao hàng, kiểm tra máy móc khi nhập kho
Nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu trong sửa chữa và nâng cao hiệu quả, tăng tuổi thọ cho các máy công ty đã và đang kinh doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên
Kỹ năng làm việc theo nhóm, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi
Tại H&A Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của Công ty
Thưởng tháng lương thứ 13
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thoải mái, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân
Được hưởng các chính sách xã hội phúc lợi đầy đủ như đóng BHXH,...
Nghỉ phép 1 ngày 1 tháng, lễ tết theo quy định nhà nước.
Đãi ngộ khác: nghỉ mát, team building..
Được học hỏi từ các chuyên gia kỹ thuật cấp cao từ bên hãng. Được tham giá các khoá đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&A Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
