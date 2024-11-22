Tuyển Kỹ thuật viễn thông H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, thay thế, sửa chữa linh kiện, máy móc thiết bị y tế thẩm mỹ

Giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng khi máy gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy của khách hàng

Sửa chữa các máy móc, linh kiện tồn kho, kiểm tra máy móc trước khi giao hàng, kiểm tra máy móc khi nhập kho

Nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu trong sửa chữa và nâng cao hiệu quả, tăng tuổi thọ cho các máy công ty đã và đang kinh doanh

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử, tự động hoá, cơ điện tử, điện tử viễn thông

Nam, có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên

Kỹ năng làm việc theo nhóm, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại H&A Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: 9tr-12 triệu. Tính cả thu nhập năm trung bình 15tr/tháng trở lên

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của Công ty

Thưởng tháng lương thứ 13

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thoải mái, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân

Được hưởng các chính sách xã hội phúc lợi đầy đủ như đóng BHXH,...

Nghỉ phép 1 ngày 1 tháng, lễ tết theo quy định nhà nước.

Đãi ngộ khác: nghỉ mát, team building..

Được học hỏi từ các chuyên gia kỹ thuật cấp cao từ bên hãng. Được tham giá các khoá đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&A Group

