Tuyển Kỹ thuật viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Kỹ thuật viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Triển khai mới thuê bao, lắp đặt dịch vụ trên đường dây có sẵn, triển khai dịch vụ Home Wifi, camera.
2. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
3. Bảo quản bảo dưỡng củng cố mạng ngoại vi.
4. Xử lý dịch vụ cố định băng rộng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
1. ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THEO DOANH MỤC: Ứng viên đăng ký Giấy phép Hộ kinh doanh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - thủ tục hành chính trong Ủy ban nhân dân quận / huyện)
2. ĐĂNG KÝ SIM VIETTEL VÀ KÍCH HOẠT VIETTEL PAY GÓI 3
3. Đặt cọc 3.000.000 đồng để giảm thiểu rủi ro khi nghỉ việc không thu hồi được vật tư hàng hoá

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Giao việc và trả lương theo tác vụ triển khai, thu nhập theo năng lực, làm nhiều hưởng nhiều (dao động từ 8 triêu - 15 triệu/tháng)
- Cơ hội được học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ hội được trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Quốc lộ 1, KP Bình Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

