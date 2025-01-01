Công việc kỹ thuật viên viễn thông

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông đang tăng cao tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM và Đà Nẵng,... với thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, công việc này không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu mà còn đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên viễn thông

Nhân viên kỹ thuật viễn thông là những người chịu trách nhiệm về thiết kế, lắp đặt, bảo trì và vận hành các hệ thống mạng viễn thông. Đây là một ngành nghề quan trọng, hỗ trợ nền tảng hạ tầng cho các dịch vụ điện thoại, internet và truyền hình, đồng thời liên quan đến các công nghệ tiên tiến như 5G, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tự động hóa.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành viễn thông, bao gồm việc làm kỹ thuật viên viễn thông, đang tăng nhanh. Theo dự báo của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, từ năm 2022 - 2025, ngành này cần khoảng 16.000 nhân lực mỗi năm.

Những công ty lớn như Viettel cũng cho biết đơn vị này tuyển dụng khoảng 100 kỹ sư mới mỗi năm, chủ yếu từ ngành điện tử - viễn thông. Sự bùng nổ của công nghệ 5G và các giải pháp viễn thông hiện đại đang mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho kỹ thuật viên. Ứng viên có thể tìm kiếm những vị trí công việc như kỹ sư thiết kế tối ưu mạng, kỹ sư phát triển phần mềm, chuyên viên thiết kế truyền dẫn, chuyên viên tư vấn kỹ thuật hoặc kỹ sư thiết kế vi mạch,... tại nhiều công ty, tập đoàn viễn thông.

Với triển vọng nghề nghiệp rộng mở và mức thu nhập cạnh tranh, ngành kỹ thuật viễn thông hứa hẹn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích công nghệ và muốn tham gia vào công cuộc chuyển đổi số.

Nhân viên kỹ thuật viễn thông có thể thăng tiến lên vị trí quản lý hoặc chuyên gia kỹ thuật

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ thuật viên viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông hiện đang mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với mức lương rất cạnh tranh. Thu nhập của nhân viên kỹ thuật viễn thông có thể dao động từ 7.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương sẽ thay đổi tùy theo kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và quy mô công ty. Hơn nữa, đối với những kỹ sư có trình độ ngoại ngữ tốt, cơ hội làm việc tại các công ty quốc tế hoặc dự án lớn cũng có thể giúp ứng viên đạt được mức lương tới 140.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn.

Việc làm Kỹ thuật viên viễn thông Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ thuật viên viễn thông (1-3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 15.000.000 Kỹ thuật viên viễn thông (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Kỹ thuật viên viễn thông (Trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 45.000.000

Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật viễn thông còn được hưởng mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhờ vào vai trò quan trọng của ngành trong kỷ nguyên số.

Mức lương của từng vị trí khác nhau như kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, kỹ sư phần mềm sẽ có sự chênh lệch

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên viễn thông

Nhân viên kỹ thuật viễn thông là người đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu, quản lý, lắp đặt và bảo trì các thiết bị mạng viễn thông, giúp đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống liên lạc và truyền dẫn. Công việc trong lĩnh vực này không chỉ bao gồm việc vận hành, tối ưu hóa các thiết bị mà còn có sự tham gia vào quá trình phát triển, thiết kế và thử nghiệm các thiết bị điện tử tiên tiến.

Nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện tử, nâng cấp tính năng của các thiết bị nghe nhìn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng mạng viễn thông như mạng LAN, WAN, WIFI, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và bảo mật.

Lắp đặt và giám sát các thiết bị truyền thông, đồng thời xử lý sự cố kỹ thuật tại các trạm phát sóng hoặc hệ thống truyền dẫn.

Thiết kế các linh kiện điện tử và mạng viễn thông, bao gồm vi mạch và các hệ thống mạng trong các doanh nghiệp, công ty công nghệ.

Tiến hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết bị, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng để cải tiến sản phẩm.

Xử lý sự cố kỹ thuật đột xuất, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục và không bị gián đoạn.

Thực hiện báo cáo công việc, đánh giá năng suất và đưa ra giải pháp cải tiến cho các hệ thống và thiết bị.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả công việc chung, các nhiệm vụ cụ thể dành cho nhân viên kỹ thuật viễn thông có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và đặc thù của từng công ty hoặc dự án.

Nhân viên kỹ thuật viễn thông có nhiệm vụ thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên viễn thông

Ngoài yêu cầu về trình độ học vấn, các nhà tuyển dụng còn yêu cầu nhân viên kỹ thuật viễn thông có khả năng ngoại ngữ và tin học tốt, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc đầy thử thách này.

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông từ các trường đại học uy tín với xếp loại khá trở lên.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có kiến thức về các phần mềm chuyên ngành.

Sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ (bằng B hoặc TOEIC từ 450 điểm trở lên) để đọc hiểu tài liệu kỹ thuật quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ cao.

Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng quản lý thời gian để xử lý các nhiệm vụ đa dạng.

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng học hỏi nhằm thích ứng với sự thay đổi công nghệ.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu cơ bản và các nhà tuyển dụng có thể yêu cầu thêm những kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn sâu tùy thuộc vào tính chất công việc và môi trường làm việc cụ thể.

Ngành viễn thông luôn đòi hỏi sự cập nhật liên tục về công nghệ và kỹ năng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên viễn thông

Việc làm kỹ thuật viên viễn thông hiện đang có nhu cầu cao ở nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. HCM,.... Hàng loạt công ty viễn thông và nhà mạng đang đẩy mạnh mở rộng dịch vụ, dẫn đến sự gia tăng tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông.

Việc làm kỹ thuật viên viễn thông tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu lớn đối với ngành viễn thông. Với sự phát triển của các công ty công nghệ lớn và nhiều dự án cơ sở hạ tầng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông tại đây luôn cao.

Những công ty viễn thông tại Hà Nội thường xuyên tìm kiếm nhân viên có khả năng xử lý và bảo trì thiết bị viễn thông, đồng thời nâng cấp và tối ưu hóa mạng lưới. Nổi bật trên thị trường tuyển dụng hiện nay phải kể đến những công ty như Viettel, VNPT hay FPT,... là điểm điểm lý tưởng cho ứng viên có trình độ kỹ thuật cao.

Việc làm kỹ thuật viên viễn thông tại Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà tuyển dụng trong ngành viễn thông. Nhiều công ty viễn thông quốc tế và trong nước cũng đang mở rộng chi nhánh tại đây để phục vụ cho nhu cầu phát triển các dịch vụ mạng và internet. Thị trường việc làm cho nhân viên kỹ thuật viễn thông tại Đà Nẵng đang phát triển với nhiều cơ hội cho những ai có kỹ năng chuyên môn vững vàng.

Theo nghiên cứu từ thị trường việc làm, các công ty viễn thông tại Đà Nẵng đang chú trọng vào việc tuyển dụng kỹ thuật viên có khả năng lắp đặt và bảo trì hệ thống mạng, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố biển đang tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Việc làm kỹ thuật viên viễn thông tại TP. HCM

TP. HCM là nơi tập trung số lượng lớn các công ty viễn thông, từ những nhà mạng lớn như Viettel, VNPT đến các công ty công nghệ quốc tế. Đây là khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông rất cao, nhất là trong lĩnh vực như lắp đặt, bảo trì mạng và hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, sự phát triển của các dự án công nghệ thông tin và mạng 5G cũng là yếu tố thúc đẩy việc làm trong ngành này tại TP. HCM. Theo khảo sát từ những trang việc làm online, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tại TP. HCM tăng mạnh trong các tháng gần đây, phản ánh nhu cầu cao về nhân lực trong ngành viễn thông tại khu vực này.

Thị trường việc làm rộng mở cho nhân viên kỹ thuật viễn thông

Việc làm kỹ thuật viên viễn thông tại Hải Phòng

Với lợi thế là thành phố cảng quan trọng và vị trí chiến lược về kinh tế, Hải Phòng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông. Nhiều nhà mạng lớn và các công ty công nghệ trong nước cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông tại đây để đáp ứng nhu cầu mở rộng và bảo trì mạng lưới.

Thị trường việc làm tại Hải Phòng đang tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong các lĩnh vực triển khai lắp đặt và bảo trì dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông cũng tạo cơ hội lớn cho kỹ thuật viên viễn thông, với mức lương cạnh tranh và nhiều cơ hội thăng tiến.

6. Công ty, nhà mạng viễn thông nổi tiếng nhất tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành viễn thông đang phát triển mạnh mẽ, các công ty và nhà mạng viễn thông tại Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế số. Những tên tuổi như Viettel, VNPT, Mobifone hay FPT Telecom,... không chỉ thống trị thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế, góp phần tạo nên những cuộc cách mạng trong công nghệ viễn thông và thông tin. Dưới đây, Job3s tổng hợp các công ty, nhà mạng viễn thông nổi bật tại Việt Nam, ứng viên có thể tham khảo thêm:

Công ty/nhà mạng Năm thành lập Lĩnh vực Viettel 1989 Dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) 1995 Viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin Mobifone 1993 Dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin FPT Telecom 1997 Dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình Vietnammobile 2009 Dịch vụ viễn thông, truyền thông di động Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) 2007 Dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin SCTV (Công ty Truyền hình cáp Saigontourist) 1992 Truyền hình cáp, viễn thông

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và nhu cầu mở rộng mạng lưới viễn thông, vị trí nhân viên kỹ thuật viễn thông đang trở thành một trong những ngành nghề được tuyển dụng nhiều tại những thành phố lớn. Triển vọng nghề nghiệp trong ngành điện tử viễn thông rất tươi sáng, với cơ hội làm việc tại các công ty viễn thông lớn như Viettel, Mobifone, VNPT hay FPT,...