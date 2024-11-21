Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 103 Đường Lê Thánh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Triển khai lắp đặt đường truyền thuê bao Mạng Internet - Truyền hình - Camera FPT cho khách hàng tại khu vực được phân công
Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu, bảo trì các dịch vụ cho khách hàng
Hỗ trợ kỹ thuật, trực tiếp hướng dẫn khách hàng sử dụng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 - 35
Tốt nghiệp Trung cấp nghề/ Cao đẳng các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp,….
Chăm chỉ, chịu khó, giao tiếp tốt.
Có phương tiện đi lại, có điện thoại Hệ điều hành Android, đang sinh sống tại Bắc Ninh
Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là một lợi thế
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".
Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thu nhập hấp dẫn
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
