Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 103 Đường Lê Thánh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai lắp đặt đường truyền thuê bao Mạng Internet - Truyền hình - Camera FPT cho khách hàng tại khu vực được phân công

Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu, bảo trì các dịch vụ cho khách hàng

Hỗ trợ kỹ thuật, trực tiếp hướng dẫn khách hàng sử dụng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 - 35

Tốt nghiệp Trung cấp nghề/ Cao đẳng các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp,….

Chăm chỉ, chịu khó, giao tiếp tốt.

Có phương tiện đi lại, có điện thoại Hệ điều hành Android, đang sinh sống tại Bắc Ninh

Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là một lợi thế

Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn

Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

