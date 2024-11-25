Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội., Hà Đông, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Địa điểm làm việc:

Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.

Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.

- Thời gian làm việc thể làm full time

- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng.

- Tiếp nhận các thông tin khách phản hồi và chuyển cho bộ phận liên quan xử lý.

- Được trải nghiệm các sẩn phẩm công nghệ mới.

- Được hướng dẫn cách quản lý kho bãi.

- Được đào tạo các kỹ năng mềm: Giao tiếp, lắng nghe, xử lý vấn đề...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp THPT lên hoặc có đam mê yêu thích đồ công nghệ, đam mê yêu thích công việc bán hàng, kinh doanh...

- Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức hỗ trợ thu nhập: không giới hạn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, và được đóng dấu mộc xác nhận quá trình thực tập tại HACOM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

