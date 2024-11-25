Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 511 Quang Trung
- Hà Đông
- Hà Nội., Hà Đông, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Địa điểm làm việc:
Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.
- Thời gian làm việc thể làm full time
- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng.
- Tiếp nhận các thông tin khách phản hồi và chuyển cho bộ phận liên quan xử lý.
- Được trải nghiệm các sẩn phẩm công nghệ mới.
- Được hướng dẫn cách quản lý kho bãi.
- Được đào tạo các kỹ năng mềm: Giao tiếp, lắng nghe, xử lý vấn đề...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp THPT lên hoặc có đam mê yêu thích đồ công nghệ, đam mê yêu thích công việc bán hàng, kinh doanh...
- Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Tốt nghiệp THPT lên hoặc có đam mê yêu thích đồ công nghệ, đam mê yêu thích công việc bán hàng, kinh doanh...
- Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức hỗ trợ thu nhập: không giới hạn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, và được đóng dấu mộc xác nhận quá trình thực tập tại HACOM
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, và được đóng dấu mộc xác nhận quá trình thực tập tại HACOM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
