Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động hàng ngày tại showroom, bao gồm: doanh thu, chi phí, kho hàng, trang thiết bị.

Tuyển dụng, đào tạo, và giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên.

Thiết lập mục tiêu bán hàng, lên kế hoạch kinh doanh và đảm bảo hoàn thành doanh số đề ra.

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo mức độ hài lòng.

Quản lý và duy trì tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm tại showroom.

Phân tích tình hình bán hàng và đề xuất các biện pháp để cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận khác nhằm hoàn thành mục tiêu chung của cửa hàng.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Cửa hàng trưởng hoặc tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý bán hàng.

Kỹ năng quản lý, tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên hiệu quả.

Khả năng giao tiếp, bán hàng tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Biết phân tích, đánh giá tình hình bán hàng, đề xuất các giải pháp.

Tự tin giao tiếp và giải quyết các tình huống với khách hàng.

Sẵn sàng làm việc xoay ca (các ca: 8:30 - 15:30 hoặc 14:30 - 21:30)

Có niềm đam mê thể thao và chơi thể thao.

Thu nhập: Lương cứng 10 triệu/ tháng + Thưởng doanh thu.

Thưởng lương tháng 13 và hiệu quả làm việc.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: thưởng Lễ Tết, teambuilding, party, du lịch hàng năm.

Xét nâng lương định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Môi trường làm việc thời trang thể thao năng động, thường xuyên tham dự các sự kiện lớn với sự góp mặt của các ngôi sao và vận động viên.

Trang thiết bị đầy đủ phục vụ công việc.

