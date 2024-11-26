Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Thuận An (lân cận Bình Dương), Thuận An, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chăm sóc hàng hóa đã có sẵn hệ thống khách hàng, xin đơn đặt hàng, kiểm tồn date, đảm bảo độ bao phủ hàng hóa tại hệ thống đại lý theo khu vực được phân công.
đảm bảo

Chào các mã sản phẩm vào hệ thống khách hàng mới kênh GT tại khu vực được phân công
Đảm bảo thực hiện đầy đủ lượt viếng thăm theo thời gian và chỉ tiêu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, năng động, có tố chất kinh doanh
Giao tiếp tốt, cầu tiến, ham học hỏi
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế
Sẽ được hỗ trợ đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu khó, siêng năng, hoà đồng

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 13 triệu ( Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng Doanh số Tháng)
Xét tăng lương tháng, quý, năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty

Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257286
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất