Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Thuận An (lân cận Bình Dương), Thuận An, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Chăm sóc hàng hóa đã có sẵn hệ thống khách hàng, xin đơn đặt hàng, kiểm tồn date, đảm bảo độ bao phủ hàng hóa tại hệ thống đại lý theo khu vực được phân công.
đảm bảo
cô
Chào các mã sản phẩm vào hệ thống khách hàng mới kênh GT tại khu vực được phân công
Đảm bảo thực hiện đầy đủ lượt viếng thăm theo thời gian và chỉ tiêu.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, năng động, có tố chất kinh doanh
Giao tiếp tốt, cầu tiến, ham học hỏi
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế
Sẽ được hỗ trợ đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu khó, siêng năng, hoà đồng
Giao tiếp tốt, cầu tiến, ham học hỏi
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế
Sẽ được hỗ trợ đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm
Chịu khó, siêng năng, hoà đồng
Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 13 triệu ( Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng Doanh số Tháng)
Xét tăng lương tháng, quý, năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty
Cô
Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support
Xét tăng lương tháng, quý, năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty
Cô
Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI