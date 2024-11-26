Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Thuận An (lân cận Bình Dương), Thuận An, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chăm sóc hàng hóa đã có sẵn hệ thống khách hàng, xin đơn đặt hàng, kiểm tồn date, đảm bảo độ bao phủ hàng hóa tại hệ thống đại lý theo khu vực được phân công.

đảm bảo

cô

Chào các mã sản phẩm vào hệ thống khách hàng mới kênh GT tại khu vực được phân công

Đảm bảo thực hiện đầy đủ lượt viếng thăm theo thời gian và chỉ tiêu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, năng động, có tố chất kinh doanh

Giao tiếp tốt, cầu tiến, ham học hỏi

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế

Sẽ được hỗ trợ đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Chịu khó, siêng năng, hoà đồng

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 13 triệu ( Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng Doanh số Tháng)

Xét tăng lương tháng, quý, năm.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....

Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...

Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty

Cô

Có kho/ vận chuyển riêng biệt.

Admin/ leader support

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin