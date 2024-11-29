Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại
Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán
Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng
Đảm bảo tác phong làm việc và mang lại dịch vụ tốt tới khách hàng
Báo lại với bộ phận an ninh nếu phát hiện tín hiệu bất ổn từ khách
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ trên 18 tuổi
Nhanh nhẹn, hòa đòng, chủ động trong công việc
Có thể làm việc xoay ca sáng, chiều linh hoạt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn,...
Được tham gia tất niên của Công ty, tặng quà tết,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Làm việc đến ngày 28/12/2024 AL được thưởng: 480.0000 đồng (nếu đạt yêu cầu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
