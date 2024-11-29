Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình

Thanh toán tiền cho khách hàng khi mua sắm tại Trung tâm thương mại

Chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao cho bộ phận kế toán

Tư vấn một số chương trình ưu đãi của siêu thị cho khách hàng

Đảm bảo tác phong làm việc và mang lại dịch vụ tốt tới khách hàng

Báo lại với bộ phận an ninh nếu phát hiện tín hiệu bất ổn từ khách

Nam/nữ trên 18 tuổi

Nhanh nhẹn, hòa đòng, chủ động trong công việc

Có thể làm việc xoay ca sáng, chiều linh hoạt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa, gửi xe, phụ cấp theo chuyên môn,...

Được tham gia tất niên của Công ty, tặng quà tết,...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Làm việc đến ngày 28/12/2024 AL được thưởng: 480.0000 đồng (nếu đạt yêu cầu)

