Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TRƯỜNG CHINH, Tân Phú ...và 7 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Mô tả công việc
- Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng gồm đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết xung đột...
- Xác định được các vấn đề tồn tại của cửa hàng và báo cáo ngay cho cấp trên để khắc phục kịp thời.
- Nắm được toàn bộ hoạt động kinh doanh của cửa hàng (doanh thu, top sales, tỷ lệ hàng huỷ, hàng cận date, hết date, hàng tồn kho,...
- Đặt hàng, quản lý và điều phối hàng hóa, liên hệ với nhà cung cấp để đổi trả hàng khi cần thiết, nhận hàng & chuyển hàng hàng giữa các cửa hàng khi cần.
- Quản lý hàng tồn kho, theo dõi và đảm bảo việc ghi nhận số liệu hàng hóa nhập, xuất tại cửa hàng đúng thời điểm nhập xuất và tính chính xác của việc ghi nhận số liệu. Xây dựng phương án giảm thiểu thất thoát hàng hóa tại cửa hàng.
- Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng.
- Tổ chức hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phối hợp với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi.
- Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công của Quản lý kinh doanh vùng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị và ngành F&B
- Có kỹ năng giao tiếp, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên, tự tin, năng động
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, khiêm tốn, nhiệt tình..
- Tiếng Anh, tiếng Trung tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước.
Chế độ phúc lợi : theo chính sách nội bộ
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Cơ hội thăng tiến nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

