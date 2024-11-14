Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận

Tổ chức sự kiện (Event Planner)

- Phối hợp phụ trách phát triển nội dung, lên ý tưởng cho từng sự kiện theo sự hướng dẫn

- Tham gia điều phối và tổ chức sự kiện diễn ra theo đúng kịch bản được xây dựng.

- Phối hợp liên hệ với các đơn vị, nhà cung cấp để triển khai sự kiện.

- Phối hợp cùng các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các công việc của công ty.

- Thực hiện công việc được cán bộ quản lý phân công và các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Là sinh viên năm cuối các ngành Du lịch, khách sạn, Marketing, Quản trị kinh doanh...

- Ưu tiên khả năng giao tiếp tiếng anh

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, xử lý tình huống tốt

- Đam mê ngành sự kiện, du lịch

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập: 100.000 VNĐ/ngày

- Đóng dấu xác nhận khi kết thúc thực tập

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

