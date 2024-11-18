Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Lên kế hoạch tổ chức khoá học

2. Tổ chức các khoá học của HBR

- Điều phối các mối quan hệ và đảm bảo nguồn lực để triển khai sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân sự xây dựng nội dung sự kiện, thiết kế và sản xuất ấn phẩm truyền thông, nhân sự triển khai tại sự kiện, những người liên quan đến sự kiện như lãnh đạo, khách mời....

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh, nội dung của tất cả các hạng mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong sự kiện.

- Chủ động lập kế hoạch triển khai dự án theo yêu cầu của công ty.

- Xử lý các tình huống phát sinh

- Phối hợp cùng nhân sự trong Công ty triển khai các Event nội bộ của Công ty: Sinh nhật, Year-end Party,...

Báo cáo định kỳ: Báo cáo tới Quản lý trực tiếp định kỳ và khi có phát sinh

Báo cáo định kỳ:

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Giới tính

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị sự kiện, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, ưu tiên các ứng viên từng tổ chức các hội thảo hoặc khóa học đào tạo.

Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều bên liên quan.

Sáng tạo, năng động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý sự kiện

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Nhanh nhẹn, năng động, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Nhiệt huyết, không ngại công việc ngoài giờ, cuối tuần

- Có khả năng chịu áp lực cao và quản lý thời gian tốt, tư duy tổng thể, linh hoạt

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ/tháng.

Lương cứng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày + Phụ cấp(hội thảo): lương theo ngày công thực tế

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin