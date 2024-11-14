Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Landmark 72 Keangnam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện của công ty

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, biên tập và xử lý clip truyền thông

Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hoạt động bên ngoài

Trực tiếp triển khai, điều phối và kết nối các bộ phận cùng thực hiện các chương trình, sự kiện

Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, chuyên trang thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ

Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích, có tìm hiểu hoặc từng làm các hoạt động phong trào, đoàn thể, thiện nguyện

Có khả năng sáng tạo, khả năng tư duy logic, vui tính, hòa đồng

Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể làm việc tốt với tập thể hoặc độc lập

Ham học hỏi, tiếp thu nhanh các kiến thức mới, có đam mê với công việc

Có khả năng ca hát, diễn xuất, MC, kỹ năng viết, sử dụng các ứng dụng thiết kế, dựng phim là một lợi thế

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được cập nhật & áp dụng kiến thức, xu hướng mới về event marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ Event và Marketing

Được đào tạo kỹ năng mềm và thực tế làm việc tại Môi trường Marketing chuyên nghiệp

Được tham gia/ tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT IS và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm,...

Được tham gia các chương trình văn hóa định kỳ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

