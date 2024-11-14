Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viet Green Building, Số 4/200 Nguyễn Lân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Điều hành sự kiện, Tính giá dịch vụ sự kiện

- Phát triển các sản phẩm sự kiện online

- Biết tổ chức hội thảo, sự kiện truyền thống

- Chịu áp lực kinh doanh công việc

- Chịu áp lực doanh số KPI theo tháng, quý, năm

- Điều hành các sản phẩm sự kiện trên website

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên sự kiện.

- Kỹ năng viết, tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và video.

- Kỹ năng giao tiếp tốt cả bằng văn bản và lời nói

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.

- Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

Tại Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Hệ thống quy trình công việc rõ ràng.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Làm việc trong môi trường mở, dân chủ, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng, cơ hội làm việc với các đối tác lớn.

- Lương, thưởng và hoa hồng kinh doanh theo quy chế, đánh giá KPI, thưởng quý, thưởng năm, thưởng dự án theo năng lực làm việc.

- Chế độ đãi ngộ, phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin