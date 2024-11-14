Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Tổ chức sự kiện (Event Planner)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tổ chức sự kiện (Event Planner) Tại Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Viet Green Building, Số 4/200 Nguyễn Lân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Điều hành sự kiện, Tính giá dịch vụ sự kiện
- Phát triển các sản phẩm sự kiện online
- Biết tổ chức hội thảo, sự kiện truyền thống
- Chịu áp lực kinh doanh công việc
- Chịu áp lực doanh số KPI theo tháng, quý, năm
- Điều hành các sản phẩm sự kiện trên website

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên sự kiện.
- Kỹ năng viết, tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và video.
- Kỹ năng giao tiếp tốt cả bằng văn bản và lời nói
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.
- Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

Tại Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
- Hệ thống quy trình công việc rõ ràng.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Làm việc trong môi trường mở, dân chủ, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng, cơ hội làm việc với các đối tác lớn.
- Lương, thưởng và hoa hồng kinh doanh theo quy chế, đánh giá KPI, thưởng quý, thưởng năm, thưởng dự án theo năng lực làm việc.
- Chế độ đãi ngộ, phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Viet Green Building, Số 4 Ngõ 200 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-to-chuc-su-kien-thu-nhap-tren-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248966
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
Hạn nộp: 19/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HBR Holdings
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HBR Holdings
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Hạn nộp: 01/12/2024
Ninh Bình Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
Hạn nộp: 19/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HBR Holdings
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HBR Holdings
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty cổ phần du lịch xanh và sự kiện xanh
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Hạn nộp: 01/12/2024
Ninh Bình Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất