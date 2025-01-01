Công việc Tổ chức sự kiện (Event Planner)

Trung bình, nhân viên tổ chức sự kiện có thể đạt được mức thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, với những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao như giám đốc sự kiện hoặc các chuyên gia quản lý sự kiện, thu nhập có thể lên tới 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Theo quy mô doanh nghiệp: Các công ty tổ chức sự kiện lớn, có nhiều dự án quy mô và đối tác quốc tế thường trả lương cao hơn cho nhân viên so với các doanh nghiệp nhỏ.

Theo kinh nghiệm: Nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng quản lý sự kiện và khả năng xử lý tình huống phức tạp sẽ nhận được mức lương cao hơn.

Theo lĩnh vực: Lĩnh vực tổ chức sự kiện lớn, như hội nghị quốc tế, triển lãm hay sự kiện marketing, thường có mức lương cao hơn so với các sự kiện nhỏ như tiệc cưới hay sự kiện riêng tư.

Theo khu vực: Mức lương có thể cao hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM so với các khu vực khác, do nhu cầu và quy mô sự kiện lớn hơn.

Tính chất công việc: Các vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên sâu, quản lý sự kiện lớn hoặc có yếu tố sáng tạo cao thường có mức lương cao hơn so với các công việc hỗ trợ hay tổ chức sự kiện nhỏ.

Mức lương trong ngành tổ chức sự kiện tại Việt Nam có sự dao động lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như.

Thu nhập của nhân viên tổ chức sự kiện phụ thuộc vào cấp độ và trách nhiệm công việc

3. Những lĩnh vực tuyển nhân viên tổ chức sự kiện

Hiện nay, ứng viên dễ dàng tìm việc làm tổ chức sự kiện trong các lĩnh vực khác nhau, từ truyền thông doanh nghiệp đến tổ chức các sự kiện giải trí hay tiệc cưới. Mỗi lĩnh vực có những yêu cầu và đặc thù riêng nhưng điểm chung là đều cần đến những nhân viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, sáng tạo và có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Truyền thông sự kiện doanh nghiệp

Ngày nay, các doanh nghiệp cần nhân viên truyền thông tổ chức sự kiện lên kế hoạch và thực hiện các hội thảo, lễ ra mắt sản phẩm, sự kiện kỷ niệm công ty… nhằm tăng cường hình ảnh thương hiệu hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Những sự kiện này yêu cầu khả năng nắm bắt xu hướng thị trường, kết nối với đối tác và khách hàng, cùng với khả năng thiết kế chương trình ấn tượng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và khả năng truyền thông hiệu quả để giúp sự kiện đạt được mục tiêu quảng bá cao.

Tổ chức sự kiện mảng giải trí

Lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, đặc biệt là trong các chương trình âm nhạc, lễ hội, show diễn, hoặc các sự kiện liên quan đến nghệ sĩ, người mẫu… đang trở thành một thị trường sôi động và rất cần đội ngũ nhân viên tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm. So với các việc làm tổ chức sự kiện khác, mảng này đòi hỏi khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và sáng tạo để tổ chức các chương trình lớn, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Bên cạnh việc quản lý các yếu tố kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, nhân viên tổ chức sự kiện còn phải lên kế hoạch chi tiết về kịch bản chương trình, lựa chọn địa điểm và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như trang trí, bảo vệ, quản lý khách mời… Lĩnh vực giải trí yêu cầu người tổ chức sự kiện có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sáng tạo không ngừng.

Tổ chức sự kiện nhà hàng, tiệc cưới

Trong mảng này, nhân viên tổ chức sự kiện chủ yếu làm việc với các cặp đôi hoặc gia đình để lên kế hoạch cho các buổi tiệc trọng đại như đám cưới, tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm.

Yêu cầu đối với vị trí công việc này đó là khả năng xác định đúng nhu cầu và tâm lý của khách hàng, từ đó tìm kiếm và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như ăn uống, trang trí, âm thanh ánh sáng, giúp khách hàng có được trải nghiệm tuyệt vời nhất trong ngày trọng đại.