Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình (dịch vụ) của công ty: hội nghị, sự kiện, dẫn đoàn khách...

Liên kết và kiểm soát tiến độ, chất lượng dịch vụ, quy trình thực hiện của các nhà cung cấp

Phối hợp cùng các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các dịch vụ của công ty

Thực hiện công việc được cán bộ quản lý phân công và các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao

Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và đột xuất cho cấp quản lý

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học, ngoại hình ưa nhìn

Yêu thích ngành sự kiện

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Thành thạo giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 100,000 VNĐ/ngày

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin