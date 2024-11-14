Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tổ chức sự kiện (Event Planner) Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình (dịch vụ) của công ty: hội nghị, sự kiện, dẫn đoàn khách...
Liên kết và kiểm soát tiến độ, chất lượng dịch vụ, quy trình thực hiện của các nhà cung cấp
Phối hợp cùng các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện các dịch vụ của công ty
Thực hiện công việc được cán bộ quản lý phân công và các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và đột xuất cho cấp quản lý
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học, ngoại hình ưa nhìn
Yêu thích ngành sự kiện
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Thành thạo giao tiếp tiếng Anh
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập: 100,000 VNĐ/ngày
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
