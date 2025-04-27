Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến visa cho nhân sự người Hàn: hộ chiếu, visa, thẻ tạm trú, bảo hiểm xã hội, thuế,…
Hỗ trợ nhân sự người Hàn Quốc về các vấn đề xe cộ, kí túc xá, căn hộ, vé máy bay,…
Biên phiên dịch các nội dung liên quan đến bộ phận Nhân sự
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Hàn tốt, topik 5 trở lên
Chấp nhận ứng viên mới ra trường giao tiếp tiếng Hàn tự tin, trôi chảy
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch mảng nhân sự, làm việc mảng hỗ trợ lao động nước ngoài, làm việc với cơ quan hành chính nhà nước
Chấp nhận ứng viên mới ra trường giao tiếp tiếng Hàn tự tin, trôi chảy
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch mảng nhân sự, làm việc mảng hỗ trợ lao động nước ngoài, làm việc với cơ quan hành chính nhà nước
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cung cấp xe đưa đón nhân viên miễn phí từ nội thành Hà Nội
Công ty cung cấp máy tính làm việc
Công ty cung cấp suất ăn miễn phí tại canteen công ty
Công ty đóng bảo hiểm và tính OT ở mức cao so với tổng lương
Công ty cung cấp máy tính làm việc
Công ty cung cấp suất ăn miễn phí tại canteen công ty
Công ty đóng bảo hiểm và tính OT ở mức cao so với tổng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI