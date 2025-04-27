Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến visa cho nhân sự người Hàn: hộ chiếu, visa, thẻ tạm trú, bảo hiểm xã hội, thuế,…

Hỗ trợ nhân sự người Hàn Quốc về các vấn đề xe cộ, kí túc xá, căn hộ, vé máy bay,…

Biên phiên dịch các nội dung liên quan đến bộ phận Nhân sự

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn tốt, topik 5 trở lên

Chấp nhận ứng viên mới ra trường giao tiếp tiếng Hàn tự tin, trôi chảy

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phiên dịch mảng nhân sự, làm việc mảng hỗ trợ lao động nước ngoài, làm việc với cơ quan hành chính nhà nước

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp xe đưa đón nhân viên miễn phí từ nội thành Hà Nội

Công ty cung cấp máy tính làm việc

Công ty cung cấp suất ăn miễn phí tại canteen công ty

Công ty đóng bảo hiểm và tính OT ở mức cao so với tổng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

