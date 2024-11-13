Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch, xây dựng phương án thực hiện và triển khai kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ của P DVKH.

Đảm bảo doanh số, chỉ tiêu đã được giao theo quý, theo năm.

Kiểm tra và phê duyệt giao dịch phát sinh liên quan đến DVKH.

Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn và phát triển khách hàng.

Thực hiện và phát triển văn hóa, thương hiệu của SHB.

Làm báo cáo và thực hiện các công việc khác.

Yêu Cầu Công Việc

Có trình độ từ Đại học trở lên.

Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến DVKH.

Có khả năng quản lý, chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh và kiểm soát tốt mọi hoạt động của Phòng DVKH tại TTKD/CN và các PGD trực thuộc.

Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc.

Ngoại giao tốt, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

- Du lịch định kì 2 lần trong năm

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

